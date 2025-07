Dalla porta a Oristanio, Ngonge e Colpani in avanti: i temi granata sui giornali

Tutte le notizie dei giornali di oggi sul Toro tra calciomercato e ritiro estivo in Trentino Alto Adige: ecco tutte le novità

Federico De Milano Redattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 12:30)

Sui giornali di oggi - lunedì 21 luglio - si parla del Torino soprattutto in ottica calciomercato con Tuttosport che fa il punto sulle ultime trattative dei granata. Andrea Colpani si propone al Toro perché ha voglia di rilanciarsi e pensa che il gioco di Baroni possa essere congeniale alle sue caratteristiche ma quello dell'ex Fiorentina potrebbe non essere l'unico nome buone per l'attacco. Per la trequarti la dirigenza del Torino sta sondando diverse piste e c'è l'ipotesi Cyril Ngonge che è sempre in pole position. Attenzione anche alla situazione legata a Gaetano Oristanio che dopo la retrocessione in Serie B ha chiesto al Venezia di poter essere liberato ma ora serve uno sforzo economico del presidente Cairo. Capitolo portieri con Franco Israel, uruguaiano 25enne dello Sporting, che sembra essere adesso la prima scelta del Toro ma sullo sfondo ci sono anche delle opzioni come Turati, Montipò e Falcone.

Dello stesso avviso è La Stampa che sottolinea come Israel sia al momento in vantaggio e l'accordo tra i due club molto vicino. Il quotidiano piemontese pone poi l'accento anche sulle uscite dalla società granata con Vanja Milinkovic Savic che dovrebbe presto passare al Napoli per 18 milioni di euro e sarà quindi la seconda plusvalenza preziosa del Torino in questa sessione estiva di mercato dopo quella di Samuele Ricci, ceduto al Milan per oltre 20 milioni di euro.

L'edizione torinese del Corriere della Sera invece riporta le parole di Cesare Casadei che nelle scorse direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio ha parlato dei suoi obiettivi con il Toro e il quotidiano aggiunge anche una riflessione sulle sue chance di esordio in Nazionale. Dopo quattro panchine raccolte con il CT Spalletti, ora che è arrivato Gattuso la speranza del centrocampista granata è quella di riuscire ad ottenere il primo gettone con la maglia dell'Italia, prima però dovrà farsi trovare pronto con il Torino e dimostrare il suo valore fin da subito ad agosto in Coppa Italia e Serie A.

Infine, La Gazzetta dello Sport propone oggi un approfondimento sugli allenamenti che il Torino sta svolgendo in Trentino Alto Adige. Vengono dati parecchi meriti al lavoro che sta facendo mister Marco Baroni perché ha già saputo dare coesione al gruppo e ci sono dei segnali positivi da parte dei molti giovani granata aggregati alla prima squadra per questo ritiro in montagna. Viene posto il focus in particolare anche su Ivan Ilic che riceve un elogio per la qualità offerta negli allenamenti e nell'amichevole di sabato con l'Ingolstadt facendo vedere a sprazzi le vere doti del numero 8.