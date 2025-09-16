Dalla vittoria con la Roma alla beffa in Primavera: i temi granata sui giornali

Il Torino tra le pagine dei quotidiani di oggi

Andrea Croveri 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 10:42)

Dopo il colpo grosso all’Olimpico contro la Roma, i quotidiani odierni analizzano l’avvio in salita del Toro: una squadra che, tra esperimenti e correzioni, cerca la strada giusta. Sul tavolo anche il cambio di modulo a stagione avviata: dal 4-2-3-1 al 3-5-2, passando per il 4-3-3.

La Gazzetta dello Sport promuove a pieni voti la prova del Cholito contro la Roma. Simeone ha guidato l’attacco granata con una prestazione di spessore, firmando il gol che ha sbloccato la gara e regalato tre punti al Toro. Una crescita parallela, quella del Torino e del suo centravanti: nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze, ma solo tre da titolare – una in campionato e due in Coppa Italia. Spazio anche alle parole di Baroni: "Ho trovato un grande gruppo, con giocatori forti, e sono contento di questo"

Il Corriere Torino si concentra sulle ultime prove della retroguardia granata. Dopo l’avvio disastroso in Serie A contro l’Inter, con la coppia Coco-Masina in affanno, il Toro ha ritrovato il Toqui Maripan e ha conquistato due clean sheet di fila, contenendo gli attacchi scomodi di Fiorentina e Roma. "Sfogliando l’almanacco si scopre che due clean sheet in Serie A, dalle parti del Filadelfia, non si vedevano dal dicembre 2024 (contro Genoa ed Empoli)"

Anche Tuttosport si sofferma sull'ultima uscita del Toro, sottolineando i numerosi cambi di rotta, prima sul mercato e poi sul campo. Baroni oggi dispone di ampie soluzioni, davanti e dietro. Lo straordinario avvio di Simeone rimescola le gerarchie: facile immaginarlo in coppia con Duvan:"Zapata-Simeone, per caratteristiche e potenzialità, hanno tutto per diventare una delle migliori coppie di attaccanti perlomeno della storia recente granata, quella del nuovo millennio." Spazio anche ai meriti della retroguardia, capace di chiudere la porta sia con la linea a quattro contro la Fiorentina, sia con la difesa a tre nell’impresa contro la Roma.

Infine, su La Stampa si dedica spazio alla Primavera di Fioratti: terza sconfitta in quattro gare, con il Toro beffato dal Sassuolo al 93’ con un gol da fuori area. Il quotidiano si sofferma anche su Asllani: arrivato quando il club sembrava orientato su un esterno, il mediano ha sorpreso tutti diventando il punto di riferimento in mezzo al campo e dando alla squadra maggiore sicurezza sia in fase offensiva sia in copertura.