Dall’abbondanza a centrocampo a Ferrini: i temi granata sui giornali

Andrea Croveri 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 11:38)

Il Corriere Torino fa il punto della situazione in casa Toro prendendo in considerazione i giocatori che non sono partiti per le nazionali e sono rimasti a disposizione di Baroni. Il focus si concentra soprattutto su Ngonge, Anjorin e Abouklhal, neo-acquisti che sono arrivati in granata con l'obiettivo di alzare l'asticella della rosa, ma che devono ancora trovare il modo di inserirsi. In vista, una partita che si preannuncia ostica: quella contro la Roma di Gasperini.

Anche La Gazzetta dello Sport scrive sugli allenamenti del Torino. Il punto viene fatto sia sul cambio di modulo, da 4-2-3-1 a 4-3-3, entrambe opzioni su cui Baroni può contare, sia sul calciomercato. Il Toro ha infatti molti nomi che si contendono la maglia da titolare per il centrocampo. Se da un lato Casadei si allena al Filadelfia sotto la guida del mister, dall'altro, nelle nazionali, stanno stupendo i centrocampisti granata, soprattutto Ilic e Gineitis, quest'ultimo ha portato a casa gol e assist con la Lituania.

La Stampa si concentra su Franco Israel, nuovo portiere granata che, dopo il "battesimo da incubo" con i nerazzurri alla prima di campionato, ha stupito e fatto bene con la Fiorentina e adesso è in cerca di conferme. Nel mirino, oltre a fare bene con il Toro, c'è anche la conquista della titolarità nell'Uruguay. "Il derby? Non vedo l'ora di giocarlo".

Infine, Tuttosport dedica spazio alle parole di Cristiana Ferrini, figlia di Capitan Giorgio, ad oggi giocatore del Torino con più presenze in Campionato, Coppa Italia e Coppe Europee. Ed è anche il calciatore granata che ha giocato più derby, ben 30, e indossato la fascia da capitano per 12 stagioni di fila. Cristiana ha parlato al Grande Torino in occasione di un evento dedicato al papà e alla presentazione del suo nuovo libro: "Vorrei che i giocatori di oggi del Torino capissero bene dove sono finiti, in quale squadra meravigliosa giocano".