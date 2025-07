Dall’arrivo di Aboukhlal al punto su Simeone: i temi granata sui giornali

I temi principali riguardanti il Torino sui giornali di oggi sono incentrati sul calciomercato svolto dai granata ed in particolare sull'ultimo colpo in entrata: Zakaria Aboukhlal. Tuttosport si concentra sul mercato e dopo aver presentato il "cobra" Zakaria Aboukhlal fa il punto su Simeone: "Indubbiamente Simeone è fuori dai piani del Napoli, è sul mercato e cerca squadra. Vagnati lo corteggia da 3 anni. Prima per Juric e Vanoli, ora per Baroni. L’attaccante 30enne in granata si trasferirebbe volentieri".