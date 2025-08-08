Dall’arrivo di Simeone al successo della Primavera: i temi granata sui giornali

Le notizie sul mondo granata nei principali quotidiani in edicola

Enrico Penzo Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 10:23)

I quotidiani oggi in edicola, negli spazi riservati al Torino, si sono concentrati soprattutto sull'arrivo di Simeone in granata. La Gazzetta dello Sport esalta l'ultimo colpo del Toro: "Simeone, il Toro piazza il colpo", titola il quotidiano rosa: "L’ultimo soffio di una rivoluzione, di un’aria frizzante e tutta nuova che tira in zona gol. Adesso che è arrivato anche il bagno nell’ufficialità, Giovanni da Buenos Aires “rischia” di diventare il manifesto di una metamorfosi che al Toro sta scavando in profondità".

Tuttosport tra le proprie pagine fa il punto sul mercato del Torino. Il quotidiano si focalizza sulla trattativa sfumata tra Coco e Spartak Mosca, con il club russo che dopo aver ritenuto eccessiva la richiesta di 20 milioni del Torino avrebbe deciso di mollare la presa. Per quanto riguarda il mercato in entrata il giornale si focalizza su Idzes, uno degli ultimi obiettivi granata. Per il centrale del Venezia il Toro avrebbe lasciato la pista ed ora risulta ad un passo dal Sassuolo. Dunque con ogni probabilità i granata punteranno su Coco per la difesa.

La Stampa racconta l'arrivo del Cholito a Torino e riporta le sue prime parole: "Toro, sono contento". Il giornale scrive che una trentina di tifosi hanno accolto l'attaccante argentino, che si è subito allenato con la squadra e sarà già a disposizione di Baroni per la prossima amichevole contro il Valencia.

Il Corriere della Sera nell'edizione torinese racconta del successo della Primavera del Torino contro quella del Milan durante il torneo "Mamma e Papà Cairo". "Al Moccagatta di Alessandria sono stati i calci di rigore a decidere entrambe le semifinali. Dagli undici metri la sorte ha sorriso ai granata, che hanno staccato il pass dopo l’1-1 dei novanta minuti regolamentari (risposta di Carvalho al vantaggio rossonero di Borsani).