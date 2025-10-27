Dalle magie di Paleari alle parole di Cairo: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna del Corriere della Sera celebra la vittoria del Torino e premia Marco Baroni. Il tecnico nella ripresa è riuscito a scuotere la propria squadra: "Il gol al 90’ di Maripan e un miracolo di Paleari in pieno recupero regalano al Toro il secondo successo consecutivo in campionato. Il 2-1 granata matura nel secondo tempo: sono un autogol di Sabelli e il centrale cileno a ribaltare l’iniziale vantaggio rossoblù di Thorsby".
La Stampa tra le proprie pagine dedica uno spazio alla vittoria del Torino ed in particolare si focalizza su Maripan: "Del Toqui non si può fare a meno. Dopo aver neutralizzato Lucca, stavolta il numero 13 granata si traveste da punta. La conclusione con cui al 90' abbatte Leali, che in precedenza si era superato proprio sul colpo di testa del centrale, è un timbro da bomber: girata al volo sull'angolo battuto da Lazaro sotto la Maratona".
© RIPRODUZIONE RISERVATA