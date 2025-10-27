Toro News
Dalle magie di Paleari alle parole di Cairo: i temi granata sui giornali

Le prime pagine sul mondo granata dei principali quotidiani in edicola
Il Torino conquista il secondo successo di fila. Ieri contro il Genoa, dopo lo svantaggio iniziale, i granata di Marco Baroni hanno saputo reagire nella ripresa, agguantando altri tre punti importanti. Gran parte della vittoria è arrivata grazie a due miracoli nel finale di Paleari, a parlarne nell'edizione odierna è Tuttosport: "Al 96', quando il pallone è arrivato sui piedi di un liberissimo Cornet, per una frazione di secondo, il Grande Torino ha trattenuto il fiato, poi ci ha pensato Alberto Paleari a farlo esplodere con una parata incredibile. A parole può sembrare anche semplice il suo intervento, ma non lo è stato affatto, lo sa lo stesso Paleari, che dopo aver visto il pallone uscire, ha esultato come se avesse segnato un gol".

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra le proprie pagine riporta anche le dichiarazioni del patron granata Urbano Cairo, che ieri nel postpartita è apparso entusiasta: "Il Toro sale a undici punti, comincia a costruire una striscia interessante. È il terzo risultato utile consecutivo in otto giornate. "Abbiamo preso la strada giusta" riflette il numero uno granata, "L'altro sabato abbiamo vinto contro il Napoli, adesso contro il Genoa, prima ancora abbiamo fatto una grande partita con la Lazio".

L'edizione odierna del Corriere della Sera celebra la vittoria del Torino e premia Marco Baroni. Il tecnico nella ripresa è riuscito a scuotere la propria squadra: "Il gol al 90’ di Maripan e un miracolo di Paleari in pieno recupero regalano al Toro il secondo successo consecutivo in campionato. Il 2-1 granata matura nel secondo tempo: sono un autogol di Sabelli e il centrale cileno a ribaltare l’iniziale vantaggio rossoblù di Thorsby".

La Stampa tra le proprie pagine dedica uno spazio alla vittoria del Torino ed in particolare si focalizza su Maripan: "Del Toqui non si può fare a meno. Dopo aver neutralizzato Lucca, stavolta il numero 13 granata si traveste da punta. La conclusione con cui al 90' abbatte Leali, che in precedenza si era superato proprio sul colpo di testa del centrale, è un timbro da bomber: girata al volo sull'angolo battuto da Lazaro sotto la Maratona".

 

