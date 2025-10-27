Dalle magie di Paleari alle parole di Cairo: i temi granata sui giornali

Il Torino conquista il secondo successo di fila. Ieri contro il Genoa, dopo lo svantaggio iniziale, i granata di Marco Baroni hanno saputo reagire nella ripresa, agguantando altri tre punti importanti. Gran parte della vittoria è arrivata grazie a due miracoli nel finale di Paleari, a parlarne nell'edizione odierna è Tuttosport: "Al 96', quando il pallone è arrivato sui piedi di un liberissimo Cornet, per una frazione di secondo, il Grande Torino ha trattenuto il fiato, poi ci ha pensato Alberto Paleari a farlo esplodere con una parata incredibile. A parole può sembrare anche semplice il suo intervento, ma non lo è stato affatto, lo sa lo stesso Paleari, che dopo aver visto il pallone uscire, ha esultato come se avesse segnato un gol".