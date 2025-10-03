Dalle parole di Pianelli all’incontro con la Lazio: i temi granata sui giornali

Il Torino sui quotidiani in edicola

Andrea Croveri 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:50)

Domani, sabato 4 ottobre, il Torino affronterà la Lazio in una gara che si preannuncia delicata, sia per il morale della squadra sia per la panchina di Baroni. Cairo chiede una svolta e i tifosi reclamano risultati diversi, non solo in termini di punti ma anche di gioco. I quotidiani odierni dedicano ampio spazio alla sfida, raccogliendo anche le voci di ex granata che hanno commentato l’attuale situazione del club.

Le pagine di La Stampa danno voce alle dichiarazioni di George Garbero Pianelli, nipote di Orfeo Pianelli, il presidente che ha portato il Torino più in alto dai tempi di Valentino Mazzola. Pianelli si è espresso tra i ricordi di un Torino che per lui fu una seconda casa e le considerazioni della realtà granata di oggi, completamente diversa: "Nonno costruì una famiglia, sono cresciuto in mezzo ai nostri campioni. Cairo invece galleggia da anni." Spazio anche alle parole di Ferrante, ex bomber del Toro, in merito all'inizio del campionato: "Non mi aspettavo una realtà così, perché la classifica e le brutte prove fornite finora non rispecchiano il valore della squadra."

Tuttosport dà un occhio alla classifica e uno alla partita di domani. Un incontro insidioso per la panchina di Baroni, nonostante la visita di Cairo al Filadelfia per incoraggiare tecnico e squadra. Decisive saranno le prove di Asllani e Simeone. Il centrocampista deve ritrovare la forma migliore dopo alcune prestazioni sottotono, mentre il “Cholito” è la vera bestia nera della Lazio: contro i biancocelesti ha segnato 8 gol in 15 partite di Serie A. Proprio Simeone ha firmato anche l’unica vittoria del Torino di quest'anno in campionato, l’1-0 a Roma, ma contro la sponda giallorossa.

L'imminente sfida con la Lazio viene analizzata anche su La Gazzetta dello Sport. Finora la squadra di Baroni ha segnato poco e subito molti gol, oltre ad aver sperimentato diversi moduli. L’infortunio di Ismajli complica le scelte, lasciando il tecnico a corto di centrali difensivi. La Lazio si presenta con lo stesso organico della scorsa stagione, quando era guidata proprio da Baroni: il club di Lotito ha infatti scontato in estate un blocco sul mercato, senza poter effettuare nuovi innesti. Si tratta di un aspetto importante da prendere in considerazione, vista la profonda conoscenza del mister granata nei riguardi dei giocatori biancocelesti.

Sull'edizione torinese del Corriere della Sera il Toro prepara la partita di domani cercando compattezza dopo le ultime partite deludenti. Il presidente Urbano Cairo ha seguito l'allenamento al Filadelfia e ha pranzato con Baroni e dirigenza, un modo per dare segnale di unità.