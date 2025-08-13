Dalle prove Zapata-Simeone al mercato: i temi granata sui giornali

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati : "Al Toro non stacco mai. Lavorare con Cairo è come fare un master quotidiano", afferma il dirigente granata (l'intervista potete trovarla qui ). La Rosea si concentra poi sulla preparazione in vista dell’esordio ufficiale: "Laboratorio Toro: Vlasic è pronto, il Cobra fa sognare, muro da rialzare".

Tuttosport apre sul fronte mercato: "Asllani, il Toro con l'Inter fa sul serio". I nerazzurri valutano il centrocampista 18 milioni di euro, ma le parti potrebbero trovare un’intesa con l’inserimento di una forte percentuale sulla futura rivendita. Spazio anche a possibili alternative: "Toro su Mitrovic se salta Elmas: Baroni lo ha già allenato". L’obiettivo è individuare un sostituto del macedone dopo l’inserimento del Napoli: Stefan Mitrovic del Verona, già allenato da Baroni, rappresenta un’opzione. Per le uscite, "Il Venezia ha scelto: rotta su Ciammaglichella", con il giovane centrocampista pronto a trasferirsi in prestito per maturare esperienza.

Sempre secondo Tuttosport, "Anche Ilic cerca spazio da regista". Il serbo punta al salto di qualità e, nel precampionato, si è messo a disposizione di Baroni, che lo ha provato più volte anche tra i titolari. Sul fronte infermeria, buone notizie: "Masina sarà pronto per il Modena", dopo aver saltato l’amichevole contro il Valencia per un affaticamento.