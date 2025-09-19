tor rassegna stampa Dall’entusiasmo dei tifosi alle parole di Cairo: i temi granata sui giornali

Dall’entusiasmo dei tifosi alle parole di Cairo: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata nei principali quotidiani in edicola
Nonostante il clima di contestazione sia palpabile il cuore granata dei tifosi non smette di battere forte. A darne la prova è Tuttosport, che nell'edizione odierna racconta del grande entusiasmo dei tifosi dopo l'evento organizzato al Toro Store: "Oltre un centinaio di tifosi al Toro Store per Ismajli e Aboukhlal, tra selfie e autografi . Un bell’entusiasmo, soprattutto perché la rappresentanza di ragazzine e ragazzini, bambine e bambini era massiccia, preponderante. Un segnale molto positivo, dati i tempi, il curriculum della squadra in questi ultimi anni e il periodo di contestazione a Cairo".

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato le dichiarazioni di Urbano Cairo rilasciate ieri in occasione di "Maracanà", trasmissione di Tmw Radio. Il patron ha riepilogato i suoi vent’anni di presidenza partendo dal rapporto con i tifosi: "Sono stato inizialmente accolto come un salvatore della patria. Per un po’ di anni andò così, poi retrocedemmo e venni contestato, tornammo in Serie A e andammo in Europa, facemmo bellissimi campionati e le cose andavano bene. Nell’ultimo anno anno e mezzo c’è stata una contestazione. Dal 2005 sono stati di più gli anni in cui mi hanno apprezzato che contestato".

La Stampa si focalizza sul ritorno di Duvan Zapata. Torino-Atalanta sarà una sfida davvero speciale per il capitano granata. "L'Atalanta sarebbe la cornice perfetta per il rientro di Zapata, anche per fissare un'altra bandierina sul pieno recupero del bomber. Finora l'unica traccia ufficiale sono i 2 minuti in Coppa Italia contro il Modena un mese fa...".

L'edizione piemontese del Corriere della Sera si focalizza su Cesare Casadei, che giorno dopo giorno si sta affermando come un punto di riferimento all'interno del centrocampo granata. "C’è una Nazionale maggiore da riconquistare, anche se la concorrenza è molto folta e agguerrita. Lo sa bene Gennaro Gattuso, che nella visita di mercoledì al Filadelfia ha avuto occhi soprattutto per il centrocampista romagnolo, uno degli appena tre italiani del gruppo di Baroni".

