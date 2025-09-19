Dall’entusiasmo dei tifosi alle parole di Cairo: i temi granata sui giornali

Nonostante il clima di contestazione sia palpabile il cuore granata dei tifosi non smette di battere forte. A darne la prova è Tuttosport , che nell'edizione odierna racconta del grande entusiasmo dei tifosi dopo l'evento organizzato al Toro Store: "Oltre un centinaio di tifosi al Toro Store per Ismajli e Aboukhlal, tra selfie e autografi . Un bell’entusiasmo, soprattutto perché la rappresentanza di ragazzine e ragazzini, bambine e bambini era massiccia, preponderante. Un segnale molto positivo, dati i tempi, il curriculum della squadra in questi ultimi anni e il periodo di contestazione a Cairo".

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato le dichiarazioni di Urbano Cairo rilasciate ieri in occasione di "Maracanà", trasmissione di Tmw Radio. Il patron ha riepilogato i suoi vent’anni di presidenza partendo dal rapporto con i tifosi: "Sono stato inizialmente accolto come un salvatore della patria. Per un po’ di anni andò così, poi retrocedemmo e venni contestato, tornammo in Serie A e andammo in Europa, facemmo bellissimi campionati e le cose andavano bene. Nell’ultimo anno anno e mezzo c’è stata una contestazione. Dal 2005 sono stati di più gli anni in cui mi hanno apprezzato che contestato".