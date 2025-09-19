Dall’entusiasmo dei tifosi alle parole di Cairo: i temi granata sui giornali

La Stampa si focalizza sul ritorno di Duvan Zapata. Torino-Atalanta sarà una sfida davvero speciale per il capitano granata. "L'Atalanta sarebbe la cornice perfetta per il rientro di Zapata, anche per fissare un'altra bandierina sul pieno recupero del bomber. Finora l'unica traccia ufficiale sono i 2 minuti in Coppa Italia contro il Modena un mese fa...".
L'edizione piemontese del Corriere della Sera si focalizza su Cesare Casadei, che giorno dopo giorno si sta affermando come un punto di riferimento all'interno del centrocampo granata. "C’è una Nazionale maggiore da riconquistare, anche se la concorrenza è molto folta e agguerrita. Lo sa bene Gennaro Gattuso, che nella visita di mercoledì al Filadelfia ha avuto occhi soprattutto per il centrocampista romagnolo, uno degli appena tre italiani del gruppo di Baroni".
