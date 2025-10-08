Dall’evoluzione di Ngonge al retroscena su Coco: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna de La Stampa analizza le numerose difficoltà del settore arretrato del Toro e per farlo intervista Giacomo Ferri, ex-difensore ed icona granata. Quando gli è stato chiesto il perchè delle numerose difficoltà difensive Ferri ha così risposto: "Non c'è una sola motivazione, il dato oggettivo è che 13 reti subite sono davvero tante. Baroni, un tecnico che stimo e che si sarà accorto prima di tutti delle difficoltà del caso, saprà registrare la fase difensiva al meglio".
Il Corriere della Sera nell'edizione torinese si focalizza sui giocatori a disposizione di Baroni durante la sosta e su chi invece scenderà in campo con la propria nazionale. Il quotidiano aggiunge che tra gli osservati speciali ci sarà anche Duvan Zapata: "Vuole sfruttare la sosta per migliorare la condizione fisica a un anno di distanza dal crack ai legamenti".
