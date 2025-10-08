Dall’evoluzione di Ngonge al retroscena su Coco: i temi granata sui giornali

Il Torino di Marco Baroni sfrutterà la sosta nazionali per mettere ordine e consolidare i propri meccanismi di gioco dopo un avvio di stagione che ha sollevato più dubbi che certezze. Tuttavia, il lavoro non sarà semplice: il tecnico granata dovrà infatti fare i conti con la quasi totale assenza del proprio reparto difensivo, che tra infortuni e convocazioni non sarà a disposizione. Tali assenze limiteranno la possibilità di sperimentare e dare continuità alla fase arretrata. A focalizzarsi proprio sulla difesa è Tuttosport, che tra le proprie pagine svela anche un retroscena con protagonista Saul Coco. Il quotidiano racconta che sul difensore ex-Las Palmas è stata fissata una clausola di 35 milioni: "Saul Coco ha una clausola rescissoria e la cifra non è affatto di poco conto, ovviamente: 35 milioni di euro. Un dato per alcuni aspetti fin eccezionale per il Torino, che diventa immediatamente anche un bell’attestato di stima e di fiducia, per il difensore".