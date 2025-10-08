Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor rassegna stampa Dall’evoluzione di Ngonge al retroscena su Coco: i temi granata sui giornali

rassegna Stampa

Dall’evoluzione di Ngonge al retroscena su Coco: i temi granata sui giornali

Dall’evoluzione di Ngonge al retroscena su Coco: i temi granata sui giornali - immagine 1
Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il Torino di Marco Baroni sfrutterà la sosta nazionali per mettere ordine e consolidare i propri meccanismi di gioco dopo un avvio di stagione che ha sollevato più dubbi che certezze. Tuttavia, il lavoro non sarà semplice: il tecnico granata dovrà infatti fare i conti con la quasi totale assenza del proprio reparto difensivo, che tra infortuni e convocazioni non sarà a disposizione. Tali assenze limiteranno la possibilità di sperimentare e dare continuità alla fase arretrata. A focalizzarsi proprio sulla difesa è Tuttosport, che tra le proprie pagine svela anche un retroscena con protagonista Saul Coco. Il quotidiano racconta che sul difensore ex-Las Palmas è stata fissata una clausola di 35 milioni: "Saul Coco ha una clausola rescissoria e la cifra non è affatto di poco conto, ovviamente: 35 milioni di euro. Un dato per alcuni aspetti fin eccezionale per il Torino, che diventa immediatamente anche un bell’attestato di stima e di fiducia, per il difensore".

La Gazzetta dello Sport si concentra sull'attacco del Torino, analizzando in particolare il ruolo di Ngonge. Il giocatore nelle ultime gare si è messo in mostra, diventando la colonna portate delle offensive granata: "Ngonge è sempre più al centro del Torino. Ieri Marco Baroni ha iniziato a preparare la partita di sabato 18 contro il Napoli. Con una decina di giorni di lavoro davanti e una settimana al Filadelfia da sfruttare senza i dieci granata partiti per gli impegni con le rispettive nazionali, il tecnico getterà le fondamenta per uno degli incontri più difficili della stagione".

LEGGI ANCHE

L'edizione odierna de La Stampa analizza le numerose difficoltà del settore arretrato del Toro e per farlo intervista Giacomo Ferri, ex-difensore ed icona granata. Quando gli è stato chiesto il perchè delle numerose difficoltà difensive Ferri ha così risposto: "Non c'è una sola motivazione, il dato oggettivo è che 13 reti subite sono davvero tante. Baroni, un tecnico che stimo e che si sarà accorto prima di tutti delle difficoltà del caso, saprà registrare la fase difensiva al meglio".

Il Corriere della Sera nell'edizione torinese si focalizza sui giocatori a disposizione di Baroni durante la sosta e su chi invece scenderà in campo con la propria nazionale. Il quotidiano aggiunge che tra gli osservati speciali ci sarà anche Duvan Zapata: "Vuole sfruttare la sosta per migliorare la condizione fisica a un anno di distanza dal crack ai legamenti".

Leggi anche
Dall’identità smarrita alla coppia Adams-Simeone : i temi granata sui giornali
Difesa ballerina e i dilemmi di Baroni: i temi granata sui giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA