Dall’evoluzione di Tameze a Cairo il motivatore: i temi granata sui giornali

Settimana del derby, i giorni passano e la data del match si avvicina. Torino si prepara a vivere il match più sentito della stagione ed anche i giornali si focalizzano proprio su questo incontro. Nell'edizione odierna di Tuttosport il tema centrale è proprio il match tra granata e bianconeri. Il quotidiano nelle pagine dedicate al Toro parla anche di Cairo: "Ieri il presidente Cairo ha fatto tappa al Filadelfia, con l’intenzione di rinnovare quel momento anche domani, alla vigilia della sfida dell’Allianz. Il patron granata ha scelto di essere presente per dare il proprio contributo in vista di una partita attesa e che nei suoi vent’anni la squadra è riuscita a vincere una sola volta".

Anche La Gazzetta dello Sport nelle proprie pagine si è concentrata sul derby, presentando la coppia d'attacco granata: "Giovanni da Buenos Aires e Che da Leicester . Sangue argentino, cuore scozzese: Simeone e Adams sono le due facce di una stessa medaglia, di un duo d’attacco che si cerca, si annusa e – soprattutto - si trova. Sono stati il punto di inizio di un progetto, di un’idea spuntata fuori nelle viscere d’agosto e cresciuta tra allenamenti e prove in partita: puntare su un modulo a due punte, virando sulla difesa a tre e un centrocampo folto con cinque uomini".