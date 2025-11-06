Dall’evoluzione di Tameze a Cairo il motivatore: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna del Corriere della Sera si focalizza su Ismajli, che affronterà il suo primo derby della Mole: "Il primo derby non si scorda mai e tra i tanti granata alla primissima stracittadina della Mole c’è Ismajli, dotato di quello spirito guerriero ideale per giocare «la partita», come è stata etichettata dal tecnico Baroni la sfida di sabato (ore 18, arbitra Zufferli) all’Allianz Stadium".
La Stampa dedica spazio ad Adrien Tameze, che anche quest'anno è partito in silenzio, ma con il tempo è diventato un leader in campo: "Gli è bastato un mese per tornare al centro della scena, rispolverando un ruolo e un'idea già applicata da Juric nel 2023, quando il tecnico croato - dopo averlo voluto fortemente al Toro - lo impiegò proprio in quella posizione per mancanza di centrali affidabili".
© RIPRODUZIONE RISERVATA