Dall’idea di mercato Hadjam a Coco che blocca Carboni: i temi granata sui giornali

Dalle piste di mercato per la difesa fino alla preparazione della partita di domani contro la Fiorentina: ecco la rassegna stampa sul Toro

Federico De Milano Caporedattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 10:38)

Ultimi giorni di mercato per il Torino e tutte le altre squadre di Serie A, ma nel frattempo il campionato va avanti e in questo fine settimana si scende tutti in campo. Sono questi due infatti i grossi temi attorno a cui si concentrano tutti i giornali di oggi - sabato 30 agosto - per quanto riguarda il mondo del pallone. Per quanto riguarda le trattative del Toro è interessante il punto che fa Tuttosport in merito alle opzioni per la difesa. Il reparto arretrato dei granata necessita infatti di una ritoccata in questi ultimissimi giorni di trattative come è stato evidenziato del pessimo debutto per 5-0 contro l'Inter. Uno degli obiettivi della società è Andrea Carboni, difensore centrale di piede mancino e di proprietà del Monza. Vagnati ha avviato i contatti con il club brianzolo ma senza l'uscita di Saul Coco diventa difficile chiudere l'operazione. Cairo sperava di ottenere circa 20 milioni dalla cessione dell'ex Las Palmas che piace da tempo allo Spartak Mosca ma la trattativa procede a rilento e ora il Torino potrebbe anche accettare di meno.

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport arriva invece arriva una novità in merito a uno dei giocatori granata che da maggior tempo sono infortunati. Si tratta di Alieu Njie, giovane attaccante svedese che il Toro aspetta da diversi mesi. Un anno fa, circa, il classe 2005 uscito dalla Primavera granata stava iniziando a imporsi in Serie A con mister Paolo Vanoli per le sue prime partite ma dopo un inizio convincente - con anche un gol decisivo al Como - è stato a lungo frenato dagli infortuni nella seconda parte della passata annata. Adesso, come sottolinea la rosea, Njie è al lavoro per ritrovare la migliore condizione fisica e atletica. L'esterno offensivo classe 2005 è tornato ieri in gruppo dopo che ha smaltito un problema muscolare che lo ha colpito a inizio agosto e adesso spera di poter scendere in campo pesto per il suo debutto stagionale.

Tratta, poi, di mercato anche il quotidiano La Stampa che in merito al Toro tratta del tema terzino sinistro, obiettivo di mercato dichiarato da parte della società. Il primo nome nella lista del DT Vagnati adesso è diventato Jaouen Hadjam, laterale difensivo mancino che gioca nello Young Boys. Il calciatore 22enne della nazionale algerina piace anche alla Roma e all'Udinese, per questo un suo sbarco in Italia nelle ultime ore di calciomercato è possibile ma per i granata è diventato un obiettivo prioritario vista la necessità di nuovi rinforzi nel reparto arretrato. Hadjam è diventato il primo nome nell'elenco mercato del Toro dopo che sono sfumate le piste Parisi e Fortini della Fiorentina ma anche Salah-Eddine della Roma; per il reparto centrale della difesa granata invece spunta il nome di Przemysław Wisniewski, 27enne di proprietà dello Spezia, ma prima servirà l'uscita di Coco.

Infine, l'edizione torinese del Corriere della Sera propone un approfondimento su Nikola Vlasic. Il numero 10 del Toro è l'uomo a cui mister Baroni proverà ad affidarsi per uscire dal momento complicato in cui la sua squadra è subito precipitata dopo il pesantissimo ko per 5-0 contro l'Inter nella prima di campionato. Vlasic dovrà essere il perno attorno a cui gira tutto l'attacco del Torino e l'allenatore granata punterà molto sulla sua duttilità per cambiare veste alla squadra in tempo reale durante la partita di domenica contro la Fiorentina. Il fantasista croato può infatti agire sulla trequarti ma anche come esterno offensivo oppure all'occorrenza anche da mezzala. È lui infatti il marcatore dell'unica rete segnata fin qui dal Toro nelle prime due uscite ufficiali di questa stagione: quel tap-in decisivo per l'1-0 contro il Modena nel turno preliminare di Coppa Italia.