Dall’identità smarrita alla coppia Adams-Simeone : i temi granata sui giornali

Dopo l’altalena di emozioni vissuta nell’ultima gara contro la Lazio, il Torino di Marco Baroni sfrutterà la sosta per le nazionali come occasione per ritrovare equilibrio e chiarezza. In questa fase della stagione, più che mai, i granata hanno bisogno di costruire una identità precisa, ancora lontana dall’essere definita. I continui cambi di formazione e di strategia adottati dal tecnico nelle prime settimane ne sono la prova: il Toro è alla ricerca di sé stesso e il tempo per trovare una rotta stabile inizia a diventare prezioso. L'edizione odierna di Tuttosport mette in luce proprio i continui cambi di strategia del Torino di Marco Baroni, che in questi primi 3 mesi sembra non aver ancora sviluppato una propria identità: "Le 8 formazioni differenti schierate da Baroni nelle gare ufficiali del Torino fin qui disputate tra Coppa Italia e campionato sono, in fondo, soltanto la punta dell'iceberg. Perchè è da luglio che un po' tutto il Torino indossa i panni di uno sciatore, di uno slalomista: tra curve e controcurve continue, a destra e a sinistra".