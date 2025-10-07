Toro News
Dall’identità smarrita alla coppia Adams-Simeone : i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Dopo l’altalena di emozioni vissuta nell’ultima gara contro la Lazio, il Torino di Marco Baroni sfrutterà la sosta per le nazionali come occasione per ritrovare equilibrio e chiarezza. In questa fase della stagione, più che mai, i granata hanno bisogno di costruire una identità precisa, ancora lontana dall’essere definita. I continui cambi di formazione e di strategia adottati dal tecnico nelle prime settimane ne sono la prova: il Toro è alla ricerca di sé stesso e il tempo per trovare una rotta stabile inizia a diventare prezioso. L'edizione odierna di Tuttosport mette in luce proprio i continui cambi di strategia del Torino di Marco Baroni, che in questi primi 3 mesi sembra non aver ancora sviluppato una propria identità: "Le 8 formazioni differenti schierate da Baroni nelle gare ufficiali del Torino fin qui disputate tra Coppa Italia e campionato sono, in fondo, soltanto la punta dell'iceberg. Perchè è da luglio che un po' tutto il Torino indossa i panni di uno sciatore, di uno slalomista: tra curve e controcurve continue, a destra e a sinistra".

L'edizione odierna de La Stampa si focalizza sul rendimento positivo di Simeone e Adams, ipotizzando uno scenario in cui i due giocatori potrebbero giocare assieme: "Doppio attaccante: la strada giusta. In un Toro che continua a cercare l'assetto e gli uomini migliori non si può dire che a Marco Baroni finora siano mancate le scelte".

Anche la Gazzetta dello Sport si sofferma sulla possibile coppia d'attacco Simeone-Adams. Entrambi i giocatori sono apparsi in forma e secondo il quotidiano rosa Baroni starebbe studiando una nuova formazione in cui i due attaccanti possano giocare insieme: "Tra i tanti appunti di viaggi positivi e qualificanti, il Toro che è rientrato dalla trasferta romana nella casa della Lazio si è riportato dietro una incoraggiante novità: là davanti, in prima linea, il duo Simeone-Adams può funzionare".

Il Corriere della Sera nell'edizione piemontese si focalizza sull'attacco del Torino ed in particolare sul ritorno di Che Adams. Dopo l'ingresso in campo arricchito dal gol lo scozzese sembra essersi ripreso il Toro ed ora non intende mollare: "Il Ché complica – piacevolmente – le scelte di Baroni. Dopo sei esclusioni dall’undici iniziale in altrettante giornate, può togliere il posto a uno dei due attaccanti esterni (Vlasic rischia più di Ngonge) di un 4-3-3 che può diventare 4-3-1-2".

