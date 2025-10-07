Dall’identità smarrita alla coppia Adams-Simeone : i temi granata sui giornali

Anche la Gazzetta dello Sport si sofferma sulla possibile coppia d'attacco Simeone-Adams. Entrambi i giocatori sono apparsi in forma e secondo il quotidiano rosa Baroni starebbe studiando una nuova formazione in cui i due attaccanti possano giocare insieme: "Tra i tanti appunti di viaggi positivi e qualificanti, il Toro che è rientrato dalla trasferta romana nella casa della Lazio si è riportato dietro una incoraggiante novità: là davanti, in prima linea, il duo Simeone-Adams può funzionare".
Il Corriere della Sera nell'edizione piemontese si focalizza sull'attacco del Torino ed in particolare sul ritorno di Che Adams. Dopo l'ingresso in campo arricchito dal gol lo scozzese sembra essersi ripreso il Toro ed ora non intende mollare: "Il Ché complica – piacevolmente – le scelte di Baroni. Dopo sei esclusioni dall’undici iniziale in altrettante giornate, può togliere il posto a uno dei due attaccanti esterni (Vlasic rischia più di Ngonge) di un 4-3-3 che può diventare 4-3-1-2".
© RIPRODUZIONE RISERVATA