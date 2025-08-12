Dall’inserimento del Napoli su Elmas all’apertura del Robaldo: i temi granata sui giornali

Le principali notizie granata nei quotidiani oggi in edicola

Enrico Penzo Redattore 12 agosto - 10:45

L'inizio della stagione è alle porte e La Rosa non è ancora completa, di conseguenza è chiaro che il tema principale trattato sui quotidiani oggi in edicola riguardi prevalentemente il calciomercato. L'edizione odierna di Tuttosport approfondisce il tema Elmas, obiettivo concreto dei granata. La pista che porta al macedone, tuttavia, nelle ultime ore risulta particolarmente in salita poiché sembra aver mostrato interesse anche il Napoli. Vagnati non ha ancora trovato l'intesa con il Lipsia e ora teme di essere superato da Manna.

La Gazzetta dello Sport celebra il ritorno in gruppo di Zapata. La sensazione è che ormai per il colombiano l'infortunio sia solo un brutto ricordo da lasciare alle spalle. I 3 minuti in campo con il Valencia sono stati un segnale incoraggiante ed ora Duvan si allena assieme ai compagni. Il quotidiano rosa ha dedicato anche uno spazio alla notizia riguardante l'apertura del Robaldo. Nella giornata di ieri, infatti, under-15 e under-16 si sono allenate per la prima volta nel nuovo centro sportivo.

L'edizione odierna de La Stampa approfondisce il tema Sanabria. Il paraguaiano dopo l'arrivo di Simeone è alla porta e, come confermato da Cairo, con ogni probabilità verrà ceduto in questa finestra di mercato. Il quotidiano riporta che il giocatore potrebbe anche essere inserito come contropartita tecnica nella trattativa con il Lecce per Antonino Gallo, terzino sinistro obiettivo del Torino.

Il Corriere di Torino scrive sull'apertura del Robaldo. La nuova casa delle Giovanili del Toro ieri ha ospitato per la prima volta under-15 e under-16 granata. Nelle prossime settimane arriveranno le altre formazioni del vivaio. E da gennaio 2026, ultimata la palazzina di 2.500 mq (con spogliatoi, ristoranti e sale conferenze), al Robaldo arriverà anche la Primavera di mister Fioratti.