Dall’interesse per Ouattara alla sconfitta con il Monaco: i temi granata sui giornali

Enrico Penzo Redattore 1 agosto - 11:21

Nelle pagine dedicate al Torino dei vari giornali le luci rimangono improntate sul secondo match contro il Monaco, finito ancora 3-1 in favore dei francesi. Tuttosport tra le proprie pagine ha riportato una lunga intervista a Maripan e a seguire è possibile leggere anche le ultime notizie di mercato. Oristanio è il principale obiettivo di Vagnati, che sta intensificando i contatti con il Venezia per raggiungere nuovi sviluppi. Tra i nuovi nomi spunta quello di Ouattara, in forza al Monaco e che nelle amichevoli contro il Torino ha fatto particolarmente bene.

Anche La Gazzetta dello Sport si focalizza sulle parole in conferenza stampa di Maripan. Il quotidiano rosa, inoltre, scrive sull'infortunio di Israel, subito durante l'amichevole con il Monaco: "Nello scontro con il compagno, Israel ha riportato un trauma cranico: subito sostituito da Popa, è stato accompagnato in una struttura sanitaria dove la Tac ha dato esito negativo, escludendo danni e complicazioni. Nei casi di diagnosi di trauma cranico scatta un rigido protocollo: così Israel è rientrato in auto a Torino, non potendo salire sull’aereo con la squadra così come indicato dalle disposizioni".

La Stampa si focalizza su Ouattara. Il Torino nella giornata di ieri, 31 luglio, ha sfidato per la seconda volta il monaco e ad aver brillato è proprio Kassoum Ouattara, che ha segnato il gol del 2-0. Il Torino segue con interesse il terzino franco-ivoriano e il giocatore ieri ha colto l'occasione per mettersi in mostra.

Il Corriere della Sera nell'edizione torinese si sofferma sull'amichevole contro il Monaco, terminata 3-1. "Per la seconda amichevole fra Monaco e Torino nel giro di 17 ore gli allenatori ricorrono a molti cambi, ma il risultato resta lo stesso: 3-1 per la squadra di casa. Che si sta preparando per la Champions ed è più avanti nella preparazione. Per Baroni è comunque un test di livello per vedere all’opera anche le seconde linee, mentre Hutter mischia titolari e riserve, mettendo in campo una squadra con molta grinta. E lo si capisce dai primi contrasti non proprio da «amichevole»".