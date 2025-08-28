Dall’obiettivo di mercato Cuesta all’addio di Adams: i temi granata sui giornali

Dalle ultime mosse di mercato alle possibili soluzioni per ripartire dopo la sconfitta all'esordio: la rassegna stampa sul Toro

Federico De Milano Caporedattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 11:06)

Siamo nel pieno degli ultimi giorni di calciomercato e anche i giornali di oggi - giovedì 28 agosto - si concentrano sulle ultime trattative che le varie società devono portare a termine, compreso il Torino. Dalle colonne di Tuttosport viene rilanciato un nome come possibile innesto per la difesa di Baroni: si tratta di Carlos Cuesta. Il difensore centrale del Galatasaray ha 26 anni e si ipotizza per lui un possibile affare da circa 8 milioni di euro. Dopo la pessima figura che la difesa del Toro ha fatto a San Siro contro l'Inter nell'esordio in campionato, tanti tifosi hanno invocato un nuovo innesto proprio al centro della difesa. Sempre il quotidiano piemontese sottolinea poi la possibile uscita di Saul Coco visto che sembrerebbe essere tornato al centro della trattativa con lo Spartak Mosca.

La Gazzetta dello Sport oggi si concentra invece sulle mosse che Baroni deve fare per risollevare la sua squadra dopo il pesante ko subito nel primo turno di campionato. Dovrebbe tornare in campo fin dal 1' Guillermo Maripan già domenica contro la Fiorentina, il cileno era stato uno dei migliori della squadra nella passata stagione e il suo ritorno in campo potrebbe aiutare a ricompattare il reparto arretrato. Una seconda mossa che ha in mente l'allenatore del Toro è quella di far debuttare Kristjan Asllani. Il regista arrivato dall'Inter giocherà davanti alla difesa e potrebbe essere una delle chiavi per cercare di evitare tutti gli errori in fase di costruzione dal basso che si sono visti a San Siro.

Si parla di mercato anche sulle pagine de La Stampa dove il tema principale è la possibile cessione di Ché Adams. In questi ultimi quattro giorni di mercato non si possono infatti escludere dei sacrifici di giocatori importanti che possono portare a una plusvalenza molto utile per i conti societari. Come successo un anno fa con la partenza di Bellanova in direzione Atalanta, il timore dei tifosi granata è che a salutare questa volta possa essere Adams visto che è arrivato un anno fa a parametro zero e ora piace ad alcuni club di Premier League. In uscita restano poi anche Tameze, Lazaro, Dembelé, Coco e Ilic, con questi ultimi due che potrebbero fruttare altre plusvalenze.

Infine, l'edizione torinese del Corriere della Sera presenta il nuovo acquisto del Torino ovvero Kristjan Asllani. Il regista albanese si candida per una maglia da titolare già per il match di domenica in casa contro la Fiorentina. Da lunedì l'ex Inter ed Empoli è ufficialmente un nuovo rinforzo per la mediana del Toro, ha scelto la maglia numero 32 e ha così visto esaudire il suo desiderio di restare a giocare in Serie A dopo che aveva rifiutato anche delle proposte dall'estero nei mesi scorsi. Asllani sarà il regista della squadra assieme a un altro giovane come Emirhan Ilkhan che - per il quotidiano - è stato uno dei più convincenti nella brutta sconfitta contro l'Inter. Ora l'albanese dovrà lavorare al massimo per capire le richieste di Baroni e dimostrare tutta la voglia che ha di tornare a essere protagonista.