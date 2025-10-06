Difesa ballerina e i dilemmi di Baroni: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 6 ottobre - 10:30

Smaltita la delusione per il pareggio rocambolesco maturato allo Stadio Olimpico, ci si appresta a una nuova sosta per le nazionali. Marco Baroni dovrà fare a meno di diversi giocatori, in un momento in cui sarebbe utile riordinare le idee soprattutto sul piano difensivo. I gol incassati dai granata amplificano le difficoltà incontrate da Baroni in questi primi mesi alla guida della squadra. Buone notizie arrivano invece dal settore giovanile, con le prime gare disputate al Robaldo e la vittoria esterna della Primavera.

"Baroni concede riposo ai suoi. Convocati in 11 dalle nazionali", scrive Corriere Torino, ma il focus principale è sul Robaldo: "Al Robaldo adesso si gioca: tre partite e tre vittorie nella nuova casa del Toro". Tanta gente presente per assistere alla vittoria dell’Under 14, mentre la Primavera trova i primi tre punti dell’era Baldini a Cagliari.

"Il Toro ora fa centro", titola invece La Gazzetta dello Sport. "Asllani è un faro. Casadei in crescita. Il motore sale di giri". Secondo la Rosea, l’albanese è stato tra i migliori con la Lazio e Casadei sta ritrovando la migliore condizione, "e a destra Pedersen adesso punge". Per quanto riguarda invece l’infermeria: "Anjorin al lavoro per superare la fascite plantare".

"Toro, la classifica fa paura e Baroni resta congelato", apre invece Tuttosport. "Due punti sulla retrocessione e solo 4 squadre alle spalle: Cairo e Vagnati immaginavano un rendimento da Europa. E alla ripresa arriverà il Napoli". L’analisi delle parole di Davide Vagnati nel prepartita dell’Olimpico: "Quelle parole di Vagnati, valuteremo tutto a 360°"."Tecnico e società sono senza difesa", con il dato che dimostra la fragilità del reparto arretrato dei granata: "In A solo la squadra di Giampaolo ha subito più gol alla 6ª giornata: 16. Ora sono 13". Sotto accusa la società per non aver rinforzato la difesa.

Infine, La Stampa: "Toro colabrodo, i dilemmi di Baroni". Il tecnico, nonostante le statistiche difensive poco rassicuranti, "conferma la linea a tre. E a dicembre perderà Coco e Masina". Sull’edizione torinese, fari puntati su Nils Nkounkou: "Da incognita a freccia sulla fascia. Nkounkou si è già preso il Toro".