L'Inter si avvicina e Tuttosport sottolinea la delusione di D'Aversa al termine dell'incontro con la Cremonese. Uno zero a zero che ha permesso alla squadra di raggiungere i 40 punti ma che in termini di prestazione sa di passo indietro: "L’allenatore chiede ai giocatori motivazioni feroci, massimo impegno e lucidità". Fronte mercato, si ragiona su entrate e uscite, intanto Casadei cambia procuratore. Per quanto riguarda il mondo granata, si evidenziano le parole di Gianfelice Facchetti, ieri mattina ospite al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata dove ha presentato la doppia data torinese del suo spettacolo teatrale: "Quello del Grande Torino è un racconto di umanità e democrazia".

Del prossimo incontro si scrive anche sulle pagine di La Stampa, saranno tantissimi i tifosi interisti al Grande Torino: "Sarà una domenica particolarmente intensa sulla A4. Da Torino a Milano potrebbe passare infatti lo scudetto". A riguardo, il quotidiano intervista Gianfelice Facchetti. Sul Torino: "Mi sembra sia andato un po' in cortocircuito e mi dispiace sinceramente: quando parte del tifo diserta gli spalti per disaffezione fa un certo effetto".

A Torino proseguono gli allenamenti e Zapata è al lavoro per rientrare già contro la squadra nerazzurra. Come scritto su La Gazzetta dello Sport, "Duvan sta recuperando dai guai alla coscia: con Njie, Simeone, Adams e Kulenovic il reparto è completo". Il colombiano non gioca dal 21 marzo, data della sfida contro l'altra squadra milanese, quando il Toro uscì dal Meazza sconfitto per 3-2.

Sul Corriere Torino si dà voce al doppio ex della prossima giornata, Fabio Galante che promuove D'Aversa e che si aspetta un match molto aperto: "All’Inter manca davvero poco per lo scudetto, il Toro ormai è sereno. Può uscire una bella sfida, tra due squadre che possono affrontarsi a viso aperto. Mi aspetto un match emozionante, divertente, come la semifinale di Coppa Italia rimontata dall’Inter contro il Como". Poi si sbilancia parlando dei giocatori su cui costruirebbe il Toro delle prossime stagioni: "Vlasic, Casadei e Simeone. Non li manderei via nemmeno sotto tortura: hanno qualità, possono dare tantissimo".