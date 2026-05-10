I giocatori e tifosi si schierano dalla parte di D'Aversa, l'interesse del Siviglia per Simeone e la rinascita di Pedersen: queste le principali ultime notizie riguardanti il Toro sui quotidiani in edicola.

Tuttosport dedica un focus sulla questione conferma di Roberto D'Aversa. Mentre Cairo temporeggia e pensa a Juric e Gattuso, i giocatori e sempre più tifosi del Toro si schierano dalla sua parte visto l'entusiasmo e la media da Europa portata dal suo insediamento sulla panchina granata. Le parole di Ebosse: "D'Aversa ci ha salvato. Vogliamo finire bene la stagione per lui. Vorrei rimanere anche io". In taglio basso il giornale parla di Pedersen e della sua rinascita sotto la guida del tecnico granata. Infine, spazio anche alle sirene estere per Giovanni Simeone, con il Siviglia che si aggiunge alle pretendenti del Cholito e il Toro che monitora Esposito del Cagliari.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo un articolo dedicato al Cholito Simeone e alla sua importanza nel segnare la rete di apertura delle partite del Toro. "La riscossa di Simeone" - titola la Rosea, che poi scrive - "La legge del Cholito. Segna per primo e lancia il Torino". Spazio anche alla ripresa degli allenamenti prevista per domani e sulla squalifica di Gineitis per la prossima gara del Toro.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si sofferma sulla questione D'Aversa, con l'allenatore che lancia messaggi "da Toro" a Urbano Cairo. "Il club prosegue nel casting mentre il tecnico vola in casa (2,6 punti a partita) e riceve l'abbraccio dei calciatori", così argomenta il quotidiano.

Sulle colonne del Corriere di Torino c'è spazio per un'analisi della rinascita di Ebosse e Pedersen sotto la gestione di D'Aversa. I due calciatori con il tecnico ex Empoli hanno trovato titolarità e continuità, fornendo buone prestazioni e risultando decisivi nell'ultimo match contro il Sassuolo. "Ebosse e Pedersen: la classe operaia va in paradiso" - così titola il giornale torinese l'approfondimento sui due calciatori della squadra granata.