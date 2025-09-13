I primi 100 giorni di Baroni, la carica di Ismajli: i temi granata sui giornali

I temi sul Torino nei vari quotidiani in edicola

Matteo Curreri 13 settembre - 10:30

La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Nikola Vlasic: "Magie e più ruoli. Vlasic è l'uomo del destino Toro". La Rosea sottolinea come il numero 10 granata sia un giocatore in grado di spostare gli equilibri: nell’ultima Serie A ha colpito contro Inter e Juventus e, proprio nelle sfide con le grandi, riesce a esaltarsi fino a infiammare i tifosi. In evidenza anche le parole di Ardian Ismajli: "In campo sono un guerriero".

Corriere Torino si concentra invece sul duello argentino che animerà la sfida contro la Roma: "La sfida tra Roma e Torino a ritmo di tango argentino", con i connazionali Simeone e Dybala protagonisti. Le parole di Ismajli: "In tutti i club in cui ho giocato mi sono sempre sentito capitano, anche senza fascia. Mi piace aiutare i giovani".

Su La Stampa spazio al bilancio dei primi mesi di Marco Baroni: "Baroni 100 giorni di Toro e ora torna a Roma". Il tecnico cerca di rilanciare i granata in vista della sfida dell’Olimpico. L’edizione torinese, inoltre, punta l’attenzione sui nuovi arrivati ancora poco utilizzati: "Da titolari a riserve di lusso. Il Toro aspetta Anjorin e soci". Per il centrocampista inglese soltanto 22 minuti finora, mentre Aboukhlal deve fare i conti con un cambio di modulo che lo penalizza. Domani, invece, potrebbe essere il giorno dell’esordio per Ismajli.

Tuttosport titola: "Al Toro servono i tuoi gol, Simeone". L’attaccante argentino va verso la conferma da titolare, con Adams e Zapata pronti a subentrare nella ripresa. Ancora Ismajli in evidenza: "Io capitano senza fascia", l’ex Empoli è pronto a mettersi in mostra trasferendo al Toro il suo spirito da combattente, fatto di sacrificio e determinazione anche quando non si è al 100%. Focus anche su Lazaro: "Lazaro va alla ricerca dello spazio". L’austriaco, da punto fermo con Vanoli, è ora in bilico con Baroni e, complice il contratto in scadenza, a gennaio potrebbe lasciare se non arriveranno nuove garanzie. Infine, spazio al settore giovanile: oggi prende il via il torneo di Trino, dove sarà presente anche il Toro.