I segreti di Nicola sul 2006 e Schuurs con il mercato: i temi granata sui giornali

Andrea Croveri 20 novembre - 10:34

Mirino puntato su Torino–Como, con Baroni che soltanto nella giornata di ieri ha ritrovato la squadra al completo. Oltre alla partita imminente, sui quotidiani di oggi trovano spazio anche le parole di Davide Nicola, ex mister e giocatore granata, che oltre a parlare del presente alla Cremonese ricorda l’anno della promozione del 2006. C’è spazio anche per Paleari, che ha commentato il buon momento della squadra, con l’obiettivo di proseguire su questa strada.

Su La Gazzetta dello Sport si sottolinea come al Filadelfia la squadra sia finalmente al completo: Baroni ha ritrovato anche gli uomini impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi Vlasic, Ilkhan e Asllani sono tornati portando in dote dei gol. In particolare "Vlasic non segnava e non partiva da titolare nella Croazia dal marzo dello scorso anno". A disposizione si rivede anche Ché Adams, di ritorno dopo la qualificazione ai Mondiali ottenuta battendo e superando la Danimarca nello scontro diretto all’ultima partita utile. Un match da film, con tanto di gol in rovesciata a sbloccare il tabellino e una rete da centrocampo a certificare la vittoria.

La Stampa riporta una lunga intervista a Davide Nicola, cuore Toro e attuale allenatore della Cremonese. L'ex mister e giocatore granata ricorda la promozione con il Torino nel 2006: "Un gruppo di matti: Stellone, Muzzi, Rosina... Quel Toro, il primo di Cairo, nacque da un lodo Petrucci e fu assemblato frettolosamente ma amabilmente da De Biasi nonostante il contesto". Riportate anche le parole di Alberto Paleari alla Radio Tv della Lega Serie A: "Adesso sono sereno, ho lavorato tanto per riuscirci".

Tra le pagine dell'Edizione di Torino del Corriere della Sera gli occhi sono puntati verso la partita di lunedì. Anche qui, si parla di Paleari, pronto alla sfida e probabilmente riconfermato tra i pali, con Israel che scalpita dalla panchina: "La maglia del Toro è pesante, ma trasmette un grande senso di appartenenza" ha dichiarato Paleari. Invece, forfait sicuro per Ilic e Simeone.

Le parole del numero 1 sono presenti anche su Tuttosport, quotidiano che guarda anche al mercato. È infatti aperto il discorso rinnovi, che riguarda in modo particolare Maripan, Lazaro, Savva e Tameze. Da decidere anche il futuro di Schuurs, Ilkhan, Masina e Popa che potrebbero essere ceduti già a gennaio. Sul campo, Baroni prepara la partita contro il Como, da valutare le condizioni fisiche di Biraghi: "Ha ancora lavorato a parte: il terzino ha un fastidio al soleo che già la scorsa settimana gli ha impedito di allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno per valutare la possibilità che possa essere a disposizione per la partita contro la squadra di Fabregas".