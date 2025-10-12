Vlasic cerca il Grande Torino, ma il Museo ancora… I temi granata sui giornali

Dalla visita del capitano granata all'immobilismo sul Museo: la rassegna stampa di Toro News

Davide Bonsignore Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 10:37)

Sui quotidiani si parla poco di campo, tuttavia nella giornata odierna riprendono gli allenamenti, dopo due giorni di riposo, ma i quotidiani - complice la sosta per le Nazionali - non si focalizzano tutti sulle questioni di campo. Lo fa La Gazzetta dello Sport, che dedica un approfondimento ad Adrian Tameze. Il centrocampista francese all'arrivo di Baroni sembrava ai margini del progetto granata, eppure, con impegno e dedizione, si è preso un posto importante in rosa. Il suo punto più forte è la duttilità, che gli permette di giocare sia come centrocampista che come braccetto in una difesa a 3. Un doppio ruolo che in effetti Baroni ha sfruttato non poco, facendo dell'ex Verona un vero e proprio "giocatore pivot". Contro il Pisa, in Coppa Italia, Tameze ha anche indossato la fascia da capitano e ora continua il proprio percorso per ritagliarsi uno spazio che già adesso è ben al di sopra delle aspettative che si potevano avere ad inizio stagione.

Spostandoci fuori dal campo, come detto, troviamo gli approfondimenti dei quotidiani La Stampa e Tuttosport. Il primo nell'edizione odierna racconta una storia che non può che essere apprezzata da tutto il mondo granata. Nella serata di giovedì Nikola Vlasic si è recato alla Cantina dei Cacciatori di Monteu Roero, ristorante gestito da Paola Castigliano: la figlia di Eusebio, nell'XI del Grande Torino. Una cena in cui, più che di cibo, il trequartista croato ha potuto nutrirsi di storia granata. "Mi ha fatto tante domande sul Grande Torino e su mio papà. Gli ho fatto vedere i documenti trovati a Superga, è rimasto impressionato e ha chiesto se potesse fotografarli", ha raccontato Paola Castigliano, a descrivere un quadretto di un Nikola Vlasic più che mai attento e vicino alla gloria storia del club e della maglia granata.

Sempre parlando di storia, Tuttosport descrive la situazione di un'istituzione: il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Attualmente si trova a Grugliasco, ma Urbano Cairo ha recentemente dichiarato che nel corso di un anno o due si sarebbe potuto spostare al Filadelfia. In effetti, l'obiettivo è proprio quello, come da statuto della Fondazione che lo gestisce. "Io non ho sentito nessuno, ora stiamo aspettando che venga eletto il consiglio direttivo della Fondazione Filadelfia. Quando verrà eletto? Non abbiamo una data al momento. Ma fi no a quel momento siamo fermi" ha raccontato il presidente del Museo, Domenico Beccaria. Una situazione ancora in stallo, che per risolversi ha anche bisogno del reperimento dei fondi necessari per la costruzione del Museo al Filadelfia. Su questo, forse, Cairo potrà dare una mano...