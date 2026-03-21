Milan-Torino, Zapata per sfatare il tabù a San Siro: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco le ultime novità

Andrea Novello Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 10:46)

Il match in programma oggi alle 18:00 a San Siro contro il Milan, le scelte di D'Aversa in attacco e un tabù da sfatare: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna di Tuttosport apre con gli occhi puntati sulla sfida di questa sera tra Milan e Torino alle 18:00. Il quotidiano segnala l'assenza in casa rossonera di Rafael Leao. Sponda granata, invece, spazio alle parole in conferenza del tecnico D'Aversa, che suona la carica e chiede ai suoi di giocare per la vittoria. Ma al Torino servirà una prova molto attenta soprattutto in fase difensiva, con Ismajli che è uno dei quattro diffidati, insieme a Gineitis, Lazaro e Aboukhlal. Un tuffo anche nel passato per ricordare che il Toro non vince a San Siro in Serie A da 41 anni, il 24 marzo 1985, quando i granata si imposero per 0-1 grazie alla rete dell'austriaco Walter Schachner.

Sulla Gazzetta dello Sport focus su Duvan Zapata: l'attaccante colombiano è reduce dall'eurogol contro il Parma e scalpita per tornare a giocare dal 1', per la prima volta a San Siro da quel brutto infortunio al ginocchio in Inter-Torino del 5 ottobre 2024, che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Il capitano dei granata si esalta quando vede rossonero ed arriva da tre partite consecutive a segno contro il Milan. Zapata dovrà lottare per ottenere una maglia da titolare, anche se al momento sembra in vantaggio su Ché Adams per affiancare il Cholito Simeone nel tandem d'attacco.

Anche La Stampa evidenzia il tabù da sfatare della vittoria a San Siro, dando spazio alle parole dell’ex centrocampista granata Beppe Dossena, presente nella sfida del 1985. Dossena sottolinea l’importanza della storia, ma invita a non farne un paragone con il presente, elogiando al tempo stesso il lavoro di D’Aversa, capace di ottenere sei punti nelle prime tre partite. Un passaggio anche su Cesare Casadei, definito “un patrimonio del nostro calcio”, con margini di crescita legati soprattutto al lavoro su sé stesso. Attesi a San Siro circa 1905 tifosi granata: sul tema della contestazione, Dossena ricorda come faccia parte dell’identità del club, sottolineando però la necessità di rispetto verso i sostenitori.

Infine, il Corriere della Sera mette in primo piano i dubbi e le possibili scelte di D'Aversa che avverte: "Io la formazione la decido a Milano, magari a San Siro. Guarderò anche chi sale sul pullman in ritardo". Ritaglio anche per la Primavera di Baldini, che ieri ha sconfitto 1-0 il Verona grazie alla punizione splendida di Sandrucci, infilando così il settimo risultato utile e portandosi momentaneamente al quattordicesimo posto.