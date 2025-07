I tifosi non apprezzano i saluti di Israel alla Juve: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani oggi in edicola

Davide Bonsignore Redattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 12:01)

Tra notizie dal ritiro e chiusure di calciomercato, sono giorni molto intensi in casa Torino. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che fa un resoconto degli ultimi giorni: "Milinkovic ieri ha svolto entrambe le sedute di allenamento con il Toro, ora aspetta solo la fumata bianca della trattativa per partire verso Roma e sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart. Il ballottaggio con Meret può arricchire entrambi". Mentre i contatti con il Napoli portano a fare il percorso opposto Cyril Ngonge, questa mattina all'Olimpico Grande Torino per le visite mediche, il sostituto del portiere serbo individuato dal Torino è Franco Israel, che arriva dallo Sporting Lisbona. Così conclude il resoconto la rosea: "A 24 giorni dall’ apertura del mercato, il Toro ha acquistato Ismajli e Anjorin e ora piazza un doppio colpo con gli arrivi di Ngonge e Israel".

A concentrarsi sul ritiro di Prato allo Stelvio è Corriere Torino, che dedica un approfondimento a Cristiano Biraghi sulla base delle sue parole in conferenza stampa. In particolare, il focus è sul suo ruolo da leader, che il terzino sinistro granata ha così commentato: "Ho fatto il capitano per cinque anni a Firenze e so che non si è mai pienamente in grado di fare una cosa, ma penso di avere un po’ di esperienza. Quando sono arrivato a Torino ho detto a Vagnati che sono un ragazzo che rompe le palle per qualsiasi cosa. Non mi piace stare zitto, ma faccio tutto per il bene del gruppo e per migliorare la squadra".

Anche La Stampa si concentra sulle parole di Biraghi, ma soprattutto sull'atteggiamento di critica e voglia di rivalsa del terzino sinistro granata. L'ex Fiorentina ha avuto modo di parlare anche del finale dell'ultima stagione, che ha descritto senza mezzi termini: "Dobbiamo fare meglio dell’ultimo campionato e quando arriveremo a un mese e mezzo dalla fine, non potremo ripetere gli stessi errori: siamo andati in giro a fare figure di m..". Posto un problema, posta anche una soluzione. Così Biraghi, da vero leader, propone anche una visione positiva, che vede la possibilità di migliorare e cambiare quanto successo nell'ultima annata: "Prendersi la responsabilità vuol dire metterci la faccia. Ecco perché sono qui ad ammettere che nell’ultimo mese e mezzo non abbiamo fatto quello che una squadra come il Toro deve fare: non abbiamo onorato la maglia e la piazza, oltre a chi ci paga. È una lezione che va ricordata sempre. Qui - conclude Biraghi - c’è il giusto entusiasmo e stiamo lavorando bene: solo che i ritiri li fanno tutti bene, poi da metà agosto iniziano gli esami e lì vedremo".

A tornare, invece, sul calciomercato è Tuttosport. Il quotidiano piemontese dedica un approfondimento alla figura di Franco Israel, che arriva a Torino come sostituto di Vanja Milinkovic-Savic. Tuttavia, il portiere uruguayano non ha scaldato gli animi dei tifosi granata per vari motivi: il 50% del pagamento nelle casse della Juventus certamente incide...ma anche il post su Instagram - poi rimosso - di saluti ai bianconeri non è piaciuto. D’altronde frasi come "«Grazie per avermi fatto capire cosa significa Juventus come stile di vita», non sono proprio quelle che un tifoso del Toro vorrebbe leggere sui social di un calciatore che sta per vestire la maglia che fu di Giorgio Ferrini" scrive il quotidiano. In ogni caso, Israel ha rimosso il post e si prepara ad arrivare a Torino in giornata, per poi svolgere le visite mediche domani.