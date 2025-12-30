Il Cobra non morde, Petrachi chiama un difensore dalla Premier: il Toro sui giornali

La rassegna stampa di Toro News

Andrea Croveri 30 dicembre - 10:33

L'anno nuovo si avvicina e con esso il calciomercato. Baroni ritrova pezzi e si prepara al match contro il Verona, consapevole di dover lavorare eccome sulla tenuta difensiva della squadra dopo la brutta figura fatta a Torino contro il Cagliari. Petrachi, intanto, prepara il primo acquisto della stagione, si tratta di un giocatore di 18 anni.

Su La Stampa, infatti, si annuncia il primo colpo del nuovo ds, si tratta del diciottenne sudamericano Fader Rivas, promessa del calcio colombiano che va a rimpolpare il settore giovanile del Toro. Lui è terzino tuttofare e si aggregherà alla Primavera, contratto quadriennale. Per quanto riguarda il mercato in uscita, l'argomento caldo riguarda Zakaria Aboukhlal, preso da Vagnati e ribattezzato "re dei flop". 10 presenze tra campionato e Coppa Italia, 231 minuti: "Il cobra non ha morso".

Su La Gazzetta dello Sport occhi puntati sui giocatori "tuttofare". Baroni, anche a causa degli impegni in Coppa d'Africa, sta facendo affidamento su Tameze in difesa e su Gineitis che sta crescendo a centrocampo: "Due jolly da giocare al momento opportuno. Due uomini che non erano in cima alla lista all’inizio della stagione, ma che partita dopo partita hanno dimostrato di essere importanti, per duttilità e per spirito di sacrificio".

Tra le pagine dell'edizione torinese del Corriere della Sera si vede il ritorno a rapporto di Saul Coco, arruolabile per la partita contro il Verona dopo l'eliminazione della sua Guniea Equatoriale, virtualmente eliminata dalla Coppa d'Africa: "Una buona notizia per il Toro che, dopo il ko con il Cagliari, deve ritrovare alla svelta la solidità difensiva avuta nelle precedenti vittorie contro Cremonese e Sassuolo. Perché due gol come quelli segnati dai sardi, come ha sottolineato il presidente Cairo, «non si possono vedere»".

Mentre Petrachi tiene vivi i contatti con il Napoli per Marianucci, Tuttosport racconta di un nuovo difensore sul taccuino del ds del Toro. Si tratta di Diego Coppola, ex difensore del Verona che conosce bene Marco Baroni e che sta trovando poco spazio al Brighton, in Premier League. In ottica uscita, Ngonge è sotto osservazione, Aboukhlal è vicino al Nantes, penultima in classifica nel primo campionato francese.