Il day after di Milan-Torino e scritte su Cairo ad RCS: i temi granata sui giornali

Risveglio dolceamaro in casa Torino: il 3-2 incassato a San Siro contro il Milan lascia zero punti ma anche indicazioni positive. Il day after granata si divide tra l’analisi della prestazione e la contestazione alla proprietà, con nuovi striscioni comparsi davanti alla sede di RCS MediaGroup, di cui è CEO Urbano Cairo.

Tuttosport apre sulla sconfitta, ma sottolinea la crescita della squadra dall’arrivo di Roberto D'Aversa. Il tecnico richiama comunque alla massima attenzione, con la zona retrocessione a 6 punti dopo la vittoria della Cremonese sul Parma. Tra i migliori Vlašić, decisivo dal dischetto e incisivo con un palo colpito prima del tap-in di Simeone e Ismajli, autore di una prestazione difensiva molto attenta su Fullkrug. Spazio anche alle parole del Cholito Simeone, che nel post partita ha lasciato aperti interrogativi sul futuro. In primo piano anche la protesta dei tifosi: “L’orologio di Urbano… fa tic tac” e “Tempo scaduto” i messaggi esposti davanti all'entrata degli uffici di RCS.