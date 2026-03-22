Risveglio dolceamaro in casa Torino: il 3-2 incassato a San Siro contro il Milan lascia zero punti ma anche indicazioni positive. Il day after granata si divide tra l’analisi della prestazione e la contestazione alla proprietà, con nuovi striscioni comparsi davanti alla sede di RCS MediaGroup, di cui è CEO Urbano Cairo.
RASSEGNA STAMPA
Il day after di Milan-Torino e scritte su Cairo ad RCS: i temi granata sui giornali
Tuttosport apre sulla sconfitta, ma sottolinea la crescita della squadra dall’arrivo di Roberto D'Aversa. Il tecnico richiama comunque alla massima attenzione, con la zona retrocessione a 6 punti dopo la vittoria della Cremonese sul Parma. Tra i migliori Vlašić, decisivo dal dischetto e incisivo con un palo colpito prima del tap-in di Simeone e Ismajli, autore di una prestazione difensiva molto attenta su Fullkrug. Spazio anche alle parole del Cholito Simeone, che nel post partita ha lasciato aperti interrogativi sul futuro. In primo piano anche la protesta dei tifosi: “L’orologio di Urbano… fa tic tac” e “Tempo scaduto” i messaggi esposti davanti all'entrata degli uffici di RCS.
Su La Gazzetta dello Sport si evidenzia la buona reazione granata dopo il vantaggio rossonero: prima l’occasione di Zapata, neutralizzata da Maignan, poi il pari firmato Simeone. Decisivo però il blackout a inizio ripresa, con le reti ravvicinate di Rabiot e Fofana. Ancora Vlašić sugli scudi, premiato con un 8 e definito “maestro di calcio”. Roberto D'Aversa si dice comunque orgoglioso della squadra.
“A testa alta” titola La Stampa, che insiste sulla prestazione più che sul risultato. Nell’analisi pesano alcune disattenzioni difensive, mentre convincono Obrador sulla sinistra, che non perde palloni e pennella cross sulla corsia sinistra e ancora Vlašić, protagonista anche nel confronto con Luka Modrić.
Il Corriere della Sera (edizione Torino) ricorda infine il tabù San Siro: il Toro non vince in casa del Milan da 41 anni, dal successo firmato Walter Schachner. Spazio anche ai numeri, con Simeone a quota 8 gol stagionali e Vlašić in doppia cifra tra reti e assist. Chiusura sulle giovanili: Cacciamani convocato in Under 21, mentre Ballanti, Bonacina e Cereser in Under 18.
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