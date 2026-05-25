"Ci godiamo questa bellissima serata a fianco al nostro dodicesimo uomo. Ci auguriamo che ci possano spingere a un risultato importante" queste sono le parole di D'Aversa riportate sul Corriere Torino. Oggi la giornata sarà importante per decidere il futuro del Torino e del tecnico. Lato Juve, il pari con il Toro e le vittorie di Roma e Como blindano l'accesso alla Champions: i bianconeri giocheranno l'Europa League la prossima stagione.

La serata però è iniziata in modo surreale: gli scontri e le tensioni fuori dal campo hanno posticipato di un'ora l'inizio dell'incontro: in questo modo la Juventus ha appreso all'intervallo di aver fallito l'obiettivo zona Champions, condizionando inevitabilmente la gara. Cairo si gode il risultato e pensa al futuro, come scritto su La Gazzetta dello Sport: "Pensando alla programmazione del prossimo anno, abbiamo alcuni punti fermi importanti", e commenta quanto avvenuto prima del match: "Quello che è accaduto è terribile, mi dà veramente troppo dispiacere: non dobbiamo dimenticare che parliamo sempre di calcio, ovvero un gioco bello. Allo stadio la gente si deve divertire".

Ieri sera in gol sono andati Casadei e Adams, entrambi sono in fase di valutazione per la prossima stagione, e su La Stampa per lo scozzese sembrano sentirsi già sirene d'addio: "Se è stato un congedo è stato dolce quello di Adams. Ci sono modi peggiori per chiudere la stagione o per salutare il Toro. In tanti ieri sera hanno vissuto l'ultima partita in granata".

Tuttosport elogia Casadei che in campo entra e dà la scossa, Ilkhan invece soffre i bianconeri e si è fa sopraffare dalla fretta e dalla tensione del derby. Il quotidiano spende molte parole sui gravi momenti di tensione e sugli scontri tra i tifosi: "Lanci di pietre, bottiglie di vetro e petardi: è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine". Lato mercato, la priorità sarà il portiere della prossima stagione, tra i nomi: Falcone, Livakovic del Fenerbahce e Monitpò.