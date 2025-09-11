Il ricordo di Del Vecchio e il compleanno di Baroni: il Toro sui giornali

I temi granata tra le pagine dei giornali di oggi

Andrea Croveri 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 10:31)

Dal ricordo di una figura importante per il calcio piemontese alle parole del presidente Cairo, passando per le difficoltà in trasferta del Torino e l’attesa per la prossima sfida con la Roma: le pagine sportive di oggi offrono un quadro variegato sul mondo granata.

Il Corriere Torino dedica spazio al ricordo di Michele Del Vecchio, storico allenatore del Torino For Disable, scomparso all’età di 71 anni. Dal 2020 alla guida del gruppo di primo livello della squadra granata per giocatori disabili, ha portato il Torino FD a conquistare quattro titoli nazionali, scrivendo pagine importanti nel calcio piemontese. Uomo stimato e tecnico vincente, Del Vecchio lascia un’eredità preziosa, segnata da passione e successi.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport trovano spazio le parole di Urbano Cairo, che riflette sul calciomercato appena terminato: "Se facciamo investimenti importanti – riflette il presidente Urbano Cairo - come ho fatto, arricchendo la squadra con un allenatore di qualità come Marco Baroni, è perché l’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso o di quelli precedenti". Intanto, il mister ha ritrovato i giocatori che avevano momentaneamente lasciato la squadra per giocare con le proprie nazionali.

La Stampa mette in luce le difficoltà del Toro lontano dal proprio stadio. Dopo il pareggio con la Lazio lo scorso marzo - all'epoca allenata proprio da Baroni - i granata non hanno più trovato né vittorie né gol in trasferta. La sfida in casa della Roma, squadra a punteggio pieno, si annuncia quindi complicata. Nonostante gli investimenti sul fronte offensivo, i risultati tardano ad arrivare: nelle prime tre gare stagionali, l’unico gol è stato segnato contro il Modena in Coppa Italia. Curiosamente, diversi granata sono andati in rete con le Nazionali, come Gineitis che ha fatto ben due gol, e Ché Adams su assist di Scott McTominay.

Infine, Tuttosport concentra l’attenzione sul compleanno di Baroni, chiamato a preparare la delicata trasferta all’Olimpico con la pressione di Cairo. Intanto, la piazza granata si muove, pronta a organizzare una nuova marcia sulle orme di quella del 4 maggio. Spazio anche alle parole di Tino Anjorin, protagonista del format “Get To Known” sui canali ufficiali del Torino: il nuovo centrocampista granata ha ringraziato i tifosi per l’accoglienza calorosa, dichiarando di non vedere l’ora di scendere in campo.