Il River Plate su Simeone e la riapertura del Fila: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 11:04)

Il Calciomercato granata, la svolta in attacco con D'Aversa, la riapertura del Filadelfia e i focus su Vlasic e Ismajli: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida di venerdì tra granata e crociati e in particolare su Ardiam Ismajli. Il difensore albanese è ormai un pilastro della difesa granata e lo ha dimostrato anche contro il Parma dove ha difeso molto bene soprattutto su Pellegrino. In lui D’Aversa ripone grande fiducia, avendolo allenato già all’Empoli. Ora dovrà fare i conti con l’attacco rossonero, prossimo avversario del Torino in campionato.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con la protesta dei tifosi che continua e la notizia della riapertura ai tifosi dello stadio Filadelfia. Dopo quattro mesi verrà riaperto ai sostenitori granata il campo di allenamento. Oggi, lunedì 16 marzo, il pubblico sarà accolto nel centro sportivo dopo la vittoria sul Parma. D’Aversa cerca di dialogare tra la contestazione a Cairo e lo sciopero allo stadio. Appuntamento alle 14.45 per i tifosi che potranno ammirare e incitare nuovamente la squadra in vista del delicato match contro il Milan.

Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicata un'analisi sulla percentuale realizzativa dell'attacco granata e al calciomercato. Con Baroni la squadra faceva fatica a creare occasioni e anche a concretizzare: la media era inferiore a una rete a partita. Con D’Aversa sono già arrivate 7 marcature in 3 gare. Simeone e Zapata sono tornati implacabili dentro l’area di rigore. Adams si è scoperto assist-man: ma allo scozzese non basta. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'interesse del River Plate per Giovanni Simeone. Per il momento non c’è un’offerta ma i Millonarios hanno iniziato a seguire il centravanti granata: è una richiesta del neo allenatore biancorosso Coudet.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sul centrocampo granata e in particolare su Nikola Vlasic. Premiato come Man of the Match, il centrocampista croato sta vivendo un ottimo periodo di forma e nel postpartita ha affermato: "Sto benissimo. Adesso mi sento più forte fisicamente". Il numero 10 ora vuole raggiungere la doppia cifra di gol e assist in campionato: per ora è a quota nove. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull’Under 19 femminile che dopo aver battuto 4-1 il Moncalieri ha vinto il proprio girone del campionato regionale di categoria.