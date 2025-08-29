Corriere Torino titola: “Ngonge, a tutto Toro”, riprendendo le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante belga nel format Get to know Ngonge pubblicato sul canale YouTube ufficiale del club. Ngonge ha confessato il sogno di segnare un gol nel derby, con la prima occasione fissata per il 9 novembre all’Allianz Stadium.
RASSEGNA STAMPA
Il sogno derby di Ngonge, Carboni per la difesa: i temi granata sui giornali
La Gazzetta dello Sport apre con: “Ngonge per decollare. Cyril scuote il Toro: ‘Attacco ovunque, conta l’istinto”. L’ala granata racconta i primi giorni in maglia Torino: “Qui anche per Baroni. Voglio essere un leader”. Nelle stesse pagine, la Rosea fa anche il punto sull’infermeria: “Ismajli fermo, gli altri sono tutti disponibili”.
La Stampa concentra l’attenzione sugli ultimi movimenti di mercato, evidenziando l’esigenza di rinforzare la difesa: “Toro su Marì e Parisi”, i due obiettivi individuati per coprire i ruoli di centrale e terzino sinistro. Nell’edizione torinese spazio anche all’intervista al presidente del Torino Women, Roberto Salerno: “Con Cairo un Toro anonimo. Sogno l’azionariato popolare”.
Infine Tuttosport: “Toro-Carboni contatto, idea se Coco va allo Spartak”. Il quotidiano segnala anche un sondaggio per Le Cardinal del Brest, mentre Salah-Eddine sarebbe vicino al PSV. In vista della sfida contro la Fiorentina, attenzione a uno dei protagonisti: “La partita di Biraghi. Con la Fiorentina serve un segnale”. Anche Tuttosport riporta le parole di Ngonge: “Al Toro per Baroni. Sogno un gol alla Juve... con lo scorpione!”. Chiusura sulla Primavera, attesa dalla terza giornata di campionato: “Toro, assalto all’Atalanta”.
