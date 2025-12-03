Il Toro cerca la scossa, ma il mercato… I temi granata sui giornali

La Gazzetta dello Sport titola: “Il ritorno di Zapata”. “Minuti e qualità, Duván al lavoro per scuotere il Toro. Nelle ultime gare il capitano è cresciuto sempre di più. A Lecce si sono rivisti i colpi di prima dell’infortunio. Un anno dopo lo stop al ginocchio, Duván ha sempre maggiore autonomia. Segnali di intesa con Adams”. In vista del Milan: Biraghi e Njie già in gruppo. Oggi il compleanno granata.

Su La Stampa , l’intervista a Paolo Pulici per il 119° compleanno del Torino: “Caro Toro, ti auguro di tornare Toro. Ma nessuno trasmette i valori granata”. L’ex attaccante: “È la mia vita e i derby li vincevo. Ferrini mi ha insegnato che prima di essere calciatori bisogna essere uomini: è la base. Cairo ha mandato via tutti quelli che sapevano di Toro”. Sull’edizione torinese: “Confronto al Filadelfia tra calciatori e Baroni. Il Toro cerca la scossa”. Cairo: “Blackout inspiegabili, ma ho fiducia”. L’Under 20 granata: “Coppa Italia amara per il Toro Primavera, eliminato dal Parma”.

Tuttosport scrive: “Mercato fallimentare. Toro: soltanto i conti sono in attivo”. “Il saldo estivo: +22 milioni. Aboukhlal, il più caro, è un Ufo. Il flop di Ngonge, gli errori di Israel. E la difesa, non rinforzata adeguatamente, è la peggiore della A”. Le parole di Cairo: “Confido che Baroni trovi la quadra... Sono davvero molto rammaricato. Bisogna ritrovare la compattezza che abbiamo avuto fino al derby”. L’infermeria: Biraghi e Njie hanno smaltito l’influenza, ottimismo anche per i recuperi di Ilic e Ismajli. L’approfondimento sui 119 anni granata: “Toro: il cuore nell’Ottocento in cerca di un futuro degno. Oggi il club granata compie ufficialmente 119 anni: fu fondato nel 1906, ma in realtà le sue radici documentabili sono tra il 1891 e il 1894”. Infine, la Primavera: “Primavera, la crisi continua: fuori dalla Coppa Italia. Nonostante la buona prestazione dei granata, il Parma vince 2-0 e si qualifica agli ottavi”.