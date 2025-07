Il Toro disfa la difesa, Oristanio è vicino: i temi granata sui quotidiani

Tuttosport riporta anch'esso le voci legate alle uscite dal reparto arretrato del Toro ma sottolinea anche una trattativa in entrata che può essere accolta con favore da mister Baroni . Si tratta di quella relativa a Gaetano Oristanio : il trequartista del Venezia vorrebbe trasferirsi in granata e anche il suo procuratore, Mario Giuffredi, conferma questa possibilità. Sarebbe il secondo innesto, dopo Ngonge, per il Toro sulla trequarti e l'affare è ben avviato.

Infine, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport si può leggere anche un aggiornamento sulla trattativa con il Napoli per Vanja Milinkovic Savic. Il portiere serbo è vicino all'addio al Torino e sono continui i contatti tra i due DS, Vagnati e Manna, per raggiungere un accordo totale e la definitiva fumata bianca. Vanja in questi ultimi allenamenti ha svolto lavoro con i preparatori dei portieri, esercitazioni in palestra e anche allenamenti sul campo secondario. Non prende parte alle prove tattiche di squadra come gli 11 vs 11 e sta aspettando la telefonata giusta per volare a Napoli.