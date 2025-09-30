Il Toro precipita in classifica e “Ko immeritato”: i temi granata sui giornali

La sconfitta con il Parma pesa tantissimo, soprattutto in classifica. Tuttavia, Baroni rimane fiducioso

Andrea Croveri 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 11:25)

Tra le pagine dei quotidiani di oggi, martedì 30 settembre, emergono i punti focali della partita che il Torino ha giocato ieri sera contro il Parma, valida per la quinta giornata di campionato. Il Toro ha dimostrato di poter fare gioco, ma di dover tenere la mente lucida e incassare i colpi.

Su La Gazzetta dello Sport si dà spazio alle considerazioni di Marco Baroni al termine della gara. Il suo Torino è stato fermato dai due gol di Pellegrino (in passato già autore di una doppietta proprio contro il Toro). Nonostante i granata siano riusciti a imporsi per buona parte del primo tempo, il rigore (contestato) dato al Parma ha ribaltato le sorti della gara: "Nel calcio esistono delle dinamiche nei movimenti: è impossibile che i giocatori possano saltare come dei pinguini con le mani dietro la schiena".

La Stampa mette in luce il grande gol di Ngonge, una prodezza da fuori area che non basta a portare i 3 punti a Torino. Il 26 granata ha prima preso per mano la squadra, e poi si è preso i complimenti del mister. Tuttavia, la stagione del Toro ha avuto un inizio amaro: la squadra fatica a trovare i gol (peggior attacco e peggior difesa del campionato), salvo le prodezze dei singoli, e a portare a casa punti e risultati convincenti.

Tuttosport osserva le conseguenze del match da un altro punto di vista: quello della classifica. Il Toro è infatti precipitato al quattordicesimo posto, a causa anche di diversi errori tattici e tecnici e di una squadra che molto spesso non si è dimostrata lucida e in grado di reagire ai gol avversari. Baroni rimane tuttavia positivo, anche sul gioco portato dai suoi soprattutto nella prima parte di gara: "Da questa fase usciremo con altre prestazioni positive".

Il Corriere Torino dà voce alle autocritiche di Maripan sulla fase difensiva e sulle disattenzioni nelle palle inattive, punto forte della squadra avversaria. Anche qui emergono le parole di Baroni: "Sono certo che troveremo risultati togliendo qualche disattenzione". Ma la momentanea situazione in classifica rimane tuttavia preoccupante, nonostante il gol di Ngonge sia sicuramente un punto da cui ripartire dopo la sconfitta fuori casa.