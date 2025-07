Il Toro rilancia per Simeone, c’è l’idea Aboukhlal: i temi granata sui quotidiani

Tutte le notizie di calciomercato e non solo relative al Torino e che sono presenti sui quotidiani in edicola oggi

La rassegna stampa odierna sul Torino spazia tra approfondimenti sul ritiro e sulla conferenza di Gineitis, riflessioni in vista della seconda amichevole stagionale dei granata di Baroni e notizie di mercato legate agli ultimi movimenti e alle prossime trattative del club.

La Stampa si sofferma sul mercato granata con un nome che torna nella lista dei desideri del Torino: Giovanni Simeone. Il Cholito non rientra nel progetto del Napoli e cerca sistemazione. "Il tema del centravanti è serio - fa notare il quotidiano - perché Adams non è una prima punta e Sanabria è fuori dai giochi". Ecco allora che rispunta l'idea Simeone, già cercato dal Pisa ma non convinto della destinazione. Il Cholito è in scadenza nel 2026, si può strappare un prezzo ribassato.

Anche su Tuttosport il focus è dato al mercato. Nello specifico spazio all'ultima idea in casa granata: Zakaria Aboukhlal, esterno marocchino classe 2000 di proprietà del Tolosa, "segnalato direttamente dal nuovo responsabile dell'aera scouting Enrico Paresce". Si lavora per un prestito con diritto, primi contatti avviati. Per la trequarti resta un obiettivo Gaetano Oristanio che "ha già fatto sapere che gradirebbe un trasferimento in granata, ma l'accordo con il Venezia non è ancora stato trovato". Il Toro mira a un prestito con diritto, i lagunari dopo aver abbassato le richieste da 12 a 8 milioni vorrebbero un obbligo. Stand-by per Elmas

La Gazzetta dello Sport invece analizza il primo impatto di Cyril Ngonge con il mondo granata e le reazioni dei compagni all'arrivo nel nuovo arrivato. I tifosi in ritiro si sono raccolti curiosi attorno al belga, ma non sono gli unici a essere rimasti colpiti. Duvan Zapata ha subito affermato: "Oh, questo vola". Il quotidiano riporta anche alcune curiosità: il primo compagno incontrato è stato Tameze in albergo, vecchia conoscenza dai tempi di Verona, la camera ereditata quella di Walukiewicz.

Anche l'edizione torinese del Corriere della Sera racconta ai lettori i primi passi in granata di Ngonge e approfondisce le parole di Gineitis. Quarta stagione al seguito della prima squadra per il lituano, che "sta studiando da vero e proprio jolly, in grado di cambiare diversi ruoli tra centrocampo e trequarti". Baroni sta testando Gineitis e gli sta dando stimoli, consapevole della piena disponibilità dell'ex Primavera. Sul quotidiano anche un'intervista a tutto tondo alla leggenda dello sci azzurro Gustav Thoni, dettosi orgoglioso che una squadra come il Torino abbia scelto Prato allo Stelvio per il ritiro.