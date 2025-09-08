Corriere Torino pone i riflettori su Ivan Ilic, titolare con la Fiorentina e protagonista anche in nazionale: “Prima Baroni, ora la Serbia. C’è un altro Ilic ora al centro e il Torino ci scommette”.
RASSEGNA STAMPA
Il Toro scommette su Ilic e sul rinnovo di Maripan: i temi granata sui giornali
La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Cholito Simeone: “Carica Simeone, alla scoperta del nuovo Toro”. L’attaccante lavora con Ngonge e Vlasic e, dopo i segnali incoraggianti visti contro la Fiorentina, sta entrando nei meccanismi di Baroni. Un trafiletto evidenzia inoltre una statistica curiosa: 5 i gol segnati dall’argentino alla Roma, l’ultimo nel 2023. Più in basso spazio ai nazionali granata: “Gineitis segna ancora per la Lituania”. Oggi tocca a Coco, Masina e Adams.
Tuttosport titola sull’intervista all’ex tecnico granata Giancarlo Camolese: “Toro, Vlasic svolterà così. Ma il mercato in difesa…”. Le sue parole: “Nikola saprà svariare al centro anche partendo da esterno. La retroguardia? Serviva qualche giocatore con caratteristiche diverse”. Sul fronte societario, “C’è posta per Maripan: il rinnovo fino al 2027”: Vagnati avrebbe comunicato agli agenti del difensore la volontà di prolungare il contratto, con un retroscena legato a una trattativa sfumata col Siviglia. In evidenza anche un dato sulla presidenza Cairo: “Baroni 17° allenatore in 20 anni”. Infine, settore giovanile: “La Primavera ripartirà da Perez”, atteso rinforzo di fine mercato per la squadra di Fioratti.
La Stampa, edizione torinese, si concentra invece sul rientro di Njie: “Toro, inizia la stagione di Njie. E Baroni trova un’ala sinistra”. Dopo oltre sette mesi di stop, il ventenne svedese lanciato da Vanoli è pronto a tornare: un rinforzo che offre al tecnico granata uno specialista per completare il tridente offensivo.
