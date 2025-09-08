Il Toro scommette su Ilic e sul rinnovo di Maripan: i temi granata sui giornali

Corriere Torino pone i riflettori su Ivan Ilic, titolare con la Fiorentina e protagonista anche in nazionale: “Prima Baroni, ora la Serbia. C’è un altro Ilic ora al centro e il Torino ci scommette”.

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Cholito Simeone: “Carica Simeone, alla scoperta del nuovo Toro”. L’attaccante lavora con Ngonge e Vlasic e, dopo i segnali incoraggianti visti contro la Fiorentina, sta entrando nei meccanismi di Baroni. Un trafiletto evidenzia inoltre una statistica curiosa: 5 i gol segnati dall’argentino alla Roma, l’ultimo nel 2023. Più in basso spazio ai nazionali granata: “Gineitis segna ancora per la Lituania”. Oggi tocca a Coco, Masina e Adams.