La prossima gara a Torino vedrà lo stadio a riempirsi, ma non di granata. Sono infatti 15mila i tifosi nerazzurri attesi al Grande Torino, come sottolineato su La Stampa. Il campionato per i granata sembra già concluso da un po', e potrebbe chiudersi anche per l'Inter capolista che vuole lo scudetto. Assenti, invece, le curve granata: "Lo specchio della crisi sono gli unici posti ancora disponibili allo stadio, proprio nelle curve Maratona e Primavera".

Su Tuttosport viene dato spazio alle parole di Bernardo Bertoldi, economista che analizza il bilancio del Torino del 2025: "In rosso come altri 6 negli ultimi 8 anni". Il quotidiano ragiona anche su Ilkhan, uno dei migliori granata della stagione, ma che ultimamente non sembra più vedere il campo: "Dopo le tre panchine consecutive e gli ennesimi elogi ricevuti per l’impegno messo in allenamento, Ilkhan spera ora di trovare spazio contro l’Inter. All’andata Baroni lo aveva schierato nell’undici iniziale, poi lo aveva richiamato in panchina a inizio secondo tempo".

"Con D’Aversa è crollata la media dei gol subiti" scrive La Gazzetta dello Sport, anche se adesso arriva uno dei test più difficili del campionato: un'Inter che può giocarsi il match point per la vittoria del tricolore, ammesso di fare tre punti all'Olimpico di Torino e che perdano Napoli e Milan: "Sono 78 i gol all’attivo per la squadra di Chivu. Siamo appena a metà settimana, e quindi le anticipazioni di formazione possono avere un certo margine di errore. Ma è molto probabile che, al centro del muro granata, rientrerà il pilastro Ismajli".

Su l'edizione torinese del Corriere della Sera il focus è su uno dei giocatori arrivati in estate: "Chi sta invece uscendo dal semi-anonimato di una stagione con una sola presenza tra i titolari in campionato è Anjorin. Nelle ultime tre giornate l’inglese ha raccolto due spezzoni, lasciando intravedere segnali incoraggianti. Domenica scorsa, a Cremona, nei minuti di recupero, Tino ha innescato un contropiede da applausi", l'inglese ha un mese di tempo per convincere i piani alti a puntare su di lui anche la prossima stagione, intanto sono arrivate parole di incoraggiamento da parte di D'Aversa.