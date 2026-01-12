Israel in partenza, ma prima c’è la Coppa Italia: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Toro nei quotidiani di oggi

Andrea Croveri 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 10:44)

Il Toro è reduce da due brutte sconfitte con Udinese e Atalanta. I lavori al Filadelfia sono già ripresi e la partita di domani, martedì 13 gennaio, è valida non per il campionato, ma per la Coppa Italia. L'incontro potrebbe essere un'occasione per vedere in campo chi finora è stato meno protagonista, ma non va in alcun modo sottovalutato. L'avversario è ostico e un buon risultato potrebbe essere un'occasione per equilibrare una stagione dall'andamento più che mai altalenante.

Su La Gazzetta dello Sport il Torino deve trovare la chiave giusta per riprendersi. E quella chiave potrebbe essere l'ultima mezz'ora giocata contro l'Atalanta, dove sì, i granata hanno preso il gol del 2-0 allo scadere, ma è anche dove si sono resi più pericolosi. La svolta l'hanno data l'ingresso di Adams e soprattutto di Simeone. Intanto, il Toro è atteso in Coppa Italia contro una delle squadre più forti del campionato, la Roma. Nel frattempo, dal Filadelfia ci sono novità, dato che per le prossime gare "Sarà valutato anche Marcus Pedersen, che sta migliorando: se non per la Coppa Italia, si spera di averlo per la sfida di domenica. Oggi è previsto un nuovo allenamento".

La Coppa Italia potrebbe anche aprire una finestra per uno dei giocatori che hanno fatto bene durante la prima fase di stagione, ma che è comunque finito ai margini. Come riportato su La Stampa, la partita di domani, valida per gli ottavi della competizione, potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere tra i pali Franco Israel dopo sei panchine consecutive. Intanto, per lui, ci sono sirene di mercato tra l'interesse della Lazio in Serie A e alcuni club spagnoli.

Se Israel sembra quindi destinato a lasciare il Torino, Petrachi è pronto a chiudere i primi colpi di mercato. Come riporta Tuttosport, la Cremonese spinge per Marianucci, obiettivo che il Torino sta vedendo sempre più lontano. La situazione, però, sembra favorire l'ingresso di David Ricardo, per il quale il Torino deve stringere i tempi, anche perché su di lui c'è l'interesse del Betis Siviglia. Guardando il campo, il quotidiano non usa mezzi termini: "È sempre la stessa storia", aggiungendo che anche questa stagione "a metà gennaio i granata rischiano di essere già senza obiettivi". In questo senso, la partita di domani contro la Roma assume importanza: nell'era Cairo il Toro non è mai andato oltre i quarti di Coppa Italia.