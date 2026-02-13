Juric e non solo, spuntano i nomi per il dopo Baroni: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 13 febbraio - 10:44

La sfida in programma domenica 15 febbraio contro il Bologna, l'attacco granata e le strategie del club in vista di giugno: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un'intervista ad Andrea Gazzi. L'ex centrocampista granata, che ha disputato quattro campionati consecutivi di Serie A con il Torino dal 2012 al 2016, ha analizzato la squadra di Marco Baroni: "Deve trovare più equilibrio. Casadei ricorda Benassi dei miei tempi", ha affermato l'ex giocatore. Dopo aver giocato 104 gare con la maglia granata, Gazzi è rimasto molto legato al club e ha ricordato la sua stagione più significativa col Torino: "Per quanto i tifosi siano legati al derby, per me l’annata più importante è stata quella dell’Europa League con le gare contro Bilbao e Zenit".

L'edizione odierna de La Stampa dedica un approfondimento sull'attacco granata, soffermandosi sul ritorno in campo del Cholito Simeone. Il centravanti argentino si è rivisto in campo nel secondo tempo della partita contro la Fiorentina e non giocava dalla trasferta contro la Roma in Coppa Italia. Adesso punta il Bologna: Baroni pensa di ridargli la scena per rilanciare l'attacco granata visto che non può fare a meno dell'ex Napoli. Senza Simeone è arrivata una sola vittoria mentre con l'argentino in campo sono arrivate sei vittorie e sei pareggi in diciotto gare. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul nuovo progetto editoriale "Torostoria", una nuova testa giornalistica diretta da Francesco De Leo.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle strategie societarie e e la panchina granata. Marco Baroni ha il contratto fino al 2027, però non è sicuro di restare visto la stagione attuale del Toro. Tra le opzioni in caso di addio del tecnico toscano a giugno ci sono anche l'ex Ivan Juric e l'attuale tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. L'allenatore ex Fiorentina potrebbe infatti lasciare il Bologna a fine stagione. Da almeno tre anni è uno degli allenatori più stimati da Cairo, che già lo voleva prima di Vanoli. Ma se a fine stagione risolvesse il contratto con gli emiliani, occhio anche al Napoli che potrebbe sceglierlo per il dopo Conte. Inoltre, Petrachi ha messo gli occhi su un giovane difensore dell'Empoli: Gabriele Guarino. Il difensore dei toscani e dell’Italia Under 21 è una delle rivelazioni in B e ha messo a referto anche 3 gol fino a questo momento della stagione.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sul difensore granata Guillermo Maripan. Il cileno è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle contro il Bologna dopo aver evitato sul gong il dodicesimo ko in campionato nella sfida contro la Fiorentina. Inoltre, in vista del Bologna, Baroni ha una bella abbondanza soprattutto a centrocampo e i dubbi sono tanti, qui nel mezzo. Di certo, ci sarà il rientro da mezzala destra di Vlasic, nella posizione di play Ilkhan pare favorito rispetto a Prati, ma è nell’ultima casella, quella da mezzala sinistra, che i giochi non sono fatti: infatti tra Casadei e Gineitis nelle ultime ore è spuntata anche l’idea di sfruttare la fisicità di Tameze.