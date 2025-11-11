Kapuadi sondato per gennaio e intanto brilla Cacciamani: il Toro sui giornali

I temi riguardanti il Torino nei quotidiani in edicola

Andrea Croveri 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 11:12)

Molta varietà sulle pagine dei quotidiani che oggi analizzano il Torino da prospettive diverse. La principale novità riguarda la pausa per le nazionali: sono dodici i granata convocati per i prossimi impegni internazionali. Nel frattempo, Baroni fa il punto della situazione con i giocatori rimasti al Filadelfia, mentre la dirigenza inizia a sondare i primi profili in vista del mercato di gennaio.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Torino si stia riscoprendo e migliorando non tanto grazie al mercato, quanto per merito dei ritrovati Ilic, Tameze e Pedersen, che stanno offrendo qualità e quantità, passando dai margini del progetto granata a ruoli di primo piano in campo. La grande sorpresa di questa stagione, però, è un altro uomo ritrovato: Alberto Paleari, approdato al Torino nel 2024 e capace, in poche presenze, di prendersi il timone della difesa e mettere in discussione le gerarchie tra i pali.

La Stampa riporta una lunga intervista a Giancarlo Camolese, passato al Filadelfia sia da calciatore e sia da allenatore, che ha commentato la stagione dei granata e il lavoro di mister Baroni:"Molto buono. È un allenatore serio e preparato, bisognava aspettarlo" per poi aggiungere una riflessione su Ngonge, arrivato al Torino in estate: "Ha fatto intravvedere di poter fare grandi cose, però si è quasi sempre fermato a metà".

Tra le pagine di Tuttosport si evidenzia un Torino che non ha tempo di fermarsi neanche durante la sosta nazionali. La dirigenza granata si muove per consegnare a Baroni almeno un difensore centrale in più, anche in vista della Coppa d’Africa, che vedrà impegnati Coco e Masina. Il nome sondato è quello di Steve Kapuadi, centrale congolese con passaporto francese, 27 anni, in forza al Legia Varsavia. Per il momento, il Torino non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Nel frattempo, in campo, Baroni ritrova uno Zapata non ancora al top della condizione, ma che ha bisogno di giocare: "Parliamo di un giocatore pazzesco, un esempio, un professionista esemplare, sicuramente piano piano lo metteremo dentro con maggiore frequenza" ha commentato il tecnico del Toro.

Corriere Torino evidenzia i dodici granata convocati in Nazionale, tredici se si considera anche Perciun, impegnato con la Primavera. Nel frattempo, brillano i giovani del Torino in prestito, su tutti Cacciamani, autore di una doppietta contro il Padova. "Il classe 2007 se la sta cavando alla grande come esterno a tutta fascia nel 3-5-2, chiamato anche a difendere come un terzino in fase di non possesso. In undici giornate di campionato, Cacciamani ha messo insieme otto presenze (una gara saltata per squalifica) impreziosite da due gol, uno più bello dell’altro".