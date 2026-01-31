Kulenovic grazie a Vlasic, Prati con Casadei: i temi granata sui giornali

Tra calciomercato in entrata e in uscita, amicizie ritrovate e l'aiuto dei connazionali: la rassegna stampa di Toro News

Davide Bonsignore Redattore 31 gennaio - 10:36

"Il Toro si è assicurato un altro «giovane con la scritta futuro sulla maglietta»", scrive Corriere Torino a proposito dell'arrivo in granata di Matteo Prati. L'innesto di Prati è un'operazione già vista: un altro mediano con agente Paolo Busardò, come era stato per Samuele Ricci, e un altro centrocampista scuola Cesena originario di Ravenna, come è Cesare Casadei. Il giocatore ex Cagliari si inserisce in quel tentativo da parte di Petrachi - e appoggiato da Baroni - di abbassare l'età media, puntando su giovani che in granata possano crescerci, rimanendoci qualche anno, affezionandosi alla piazza e creando quel senso di appartenenza su cui il DS del Torino punta molto.

Proprio il rapporto tra i due centrocampisti romagnoli classe 2003 è interessante: i due hanno condiviso tanto tempo insieme nelle selezioni giovanili azzurre, e non solo. Anche nelle giovanili bianconere del Cesena, Casadei e Prati hanno avuto modo di conoscersi e di stringere un legame d'amicizia forte ancora oggi. "La leva del 2003 è stata una covata eccezionale, di quella squadra una decina di bambini che ho avuto ha fatto strada nel mondo del professionismo, ma Cesare e Matteo hanno sempre avuto qualcosa in più", racconta il primo allenatore di entrambi, nei pulcini, Elvio Sanna, come riporta La Stampa. Un legame d'amicizia, dunque, che adesso avrà la possibilità di essere messo in pratica anche tramite un'intesa di campo che i due dovranno dimostrare: per Prati si apre la possibilità di giocarsi il posto in regia con Ilkhan. Guadagnandosi il posto avrebbe la possibilità di giocare proprio al fianco del suo amico d'infanzia, che ha riconquistato la titolarità in mezzala.

A proposito di legami d'amicizia, al Toro non solo si potrà assistere all'asse Ravenna-Cesena, ma a breve si formerà anche un asse balcanica. Precisamente, croata. Il Torino ha chiuso per Sandro Kulenovic, punta centrale della Dinamo Zagabria che si trasferirà al Torino con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto (3 milioni) che diventa obbligo in caso di salvezza da parte del club granata. Il classe '99 ha fatto le giovanili nella Dinamo Zagabria, per poi viaggiare tra Varsavia e Torino, sponda bianconera, tornando poi nella capitale croata, prima alla Lokomotiva e poi alla Dinamo Zagabria, dove milita tutt'ora. Un attaccante che al Torino serve non soltanto numericamente, vista la partenza ufficiale di Ngonge, ma anche a livello tattico: è un elemento di fisico (191 cm) che ben si adatta alle caratteristiche del 3-5-2 di Baroni. A convincere il giocatore, racconta Tuttosport, è intervenuto anche il capitano granata Nikola Vlasic, che ha un legame con Kulenovic dai tanti momenti trascorsi insieme nelle nazionali giovanili croate. Un colpo di telefono è stato sufficiente per spronare il già convinto Sandro Kulenovic ad approdare in granata.

Nel mentre qualche altra voce in uscita avrebbe potuto disturbare il ritiro del Toro di Baroni, ma il club granata ha prontamente chiuso la porta. Il Wolverhampton, come approfondisce La Gazzetta dello Sport, si era fatto vivo per chiedere informazioni riguardo a Ché Adams. Nessuna informazione che gli inglesi dovessero sapere, secondo il Torino: il club non ha intenzione di cedere lo scozzese, né lo scozzese stesso ha intenzione, quantomeno per questa sessione di riparazione, di allontanarsi da Torino. Nessuna informazione, nessuna trattativa, Ché Adams resterà a Torino e guiderà l'attacco nella sfida di domani contro il Lecce.