La carica di Simeone e i segnali da Oristanio: i temi granata sui giornali

La Gazzetta dello Sport dedica la pagina riservata al Torino all ’intervista rilasciata da Giovanni Simeone al canale ufficiale del club: “Mi sento da Toro. Simeone è carico: «Felice di esserci. Ho il fuoco dentro»”.

Stesso taglio per il Corriere Torino : “Simeone è già uno da Toro «Al Fila un’energia speciale. E io ora ho il fuoco dentro»”.

Per Tuttosport, invece, spazio al carattere del nuovo attaccante granata: “Simeone, il carattere è da Toro «Primo gol? Lo segno di grinta»”. Occhi puntati anche sull’uomo del momento, Ilkhan: “L’Inter è nel destino. Ora la rivincita”. Proprio un suo errore in marcatura su Brozovic, tre anni fa, lo aveva fatto scivolare fuori dalle rotazioni di Juric. Sul fronte mercato: “Oristanio e Fortini. Segnali Toro”. Il Venezia ha infatti escluso il fantasista dalla lista dei convocati per il match con il Bari. In evidenza anche il successo della Primavera contro il Napoli: “Con Perciun è Toro show”.