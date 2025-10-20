La coppia Simeone-Adams trascina il Toro: i temi granata sui giornali

Toro News
La vittoria con il Napoli conferma il 3-5-2: il Torino sui quotidiani di oggi
Andrea Croveri

Le pagine odierne dei quotidiani in edicola fanno il punto sulla situazione del Torino. Dopo un inizio amaro, la squadra di Baroni ha avuto una lenta crescita. La buona prova contro il Napoli, che ha portato tre punti pesantissimi, ha convinto. Non soltanto per il risultato, che vede i granata vittoriosi con il gol dell'ex di un Simeone in formissima, ma soprattutto per la prestazione generale di tutta la squadra e per lo spirito con cui si è approcciata alla partita.

Sull’edizione torinese del Corriere della Sera si legge che il 3-5-2 di Baroni sembra essere la strada giusta per il Torino, capace di valorizzare sia la fase offensiva sia quella difensiva. Il quotidiano sottolinea inoltre la crescita della retroguardia granata, nonostante l’assenza di Ismajli, e l’ottima prova del trio difensivo composto da Tameze, Coco e Maripan.

La Gazzetta dello Sport elogia coppia Simeone-Adams, che ha sorpreso positivamente per l’intesa e la generosità messe in campo. I due attaccanti sembrano parlare la stessa lingua: giocatori tecnici, completi e capaci di dare un contributo importante in entrambe le fasi di gioco. A confermare la buona prova è lo stesso Baroni, che ha dichiarato: "Ché e Giovanni si sono mossi benissimo. Hanno garantito la profondità e dato una mano anche in fase difensiva. La strada è corretta"

Su La Stampa risalta la lunga intervista di "Ciccio" Graziani, in merito non soltanto alla vittoria con gli attuali Campioni d'Italia, ma anche alla nuova coppia di attaccanti del Toro. L'ex bomber granata premia Adams e Simeone con una metaforica medaglia al valore, rimarcando che quella delle due punte dev'essere la strada su cui impostare le manovre in avanti di questa stagione. Elogi soprattutto per il nuovo acquisto: "Simeone ha lo spirito Toro, sembra che sia nato e cresciuto al Filadelfia"

Tra le pagine di Tuttosport si legge di un Torino che ritrova fiducia e slancio dopo la convincente prova contro il Napoli, una prestazione che potrebbe segnare la svolta della stagione. Il quotidiano esalta Israel, autore di interventi determinanti che valgono come gol fatti, e promuove anche Simeone, lodato dall’ex granata Stefan Schwoch, protagonista sotto la Mole nella stagione 2000-2001: "Il Toro ha le risorse per inserirsi nella lotta per le Coppe. Baroni l'allenatore giusto"

 

La vittoria contro il Napoli e Simeone: i temi granata sui giornali

