La coppia Simeone-Adams trascina il Toro: i temi granata sui giornali

La Gazzetta dello Sport elogia coppia Simeone-Adams, che ha sorpreso positivamente per l’intesa e la generosità messe in campo. I due attaccanti sembrano parlare la stessa lingua: giocatori tecnici, completi e capaci di dare un contributo importante in entrambe le fasi di gioco. A confermare la buona prova è lo stesso Baroni, che ha dichiarato: "Ché e Giovanni si sono mossi benissimo. Hanno garantito la profondità e dato una mano anche in fase difensiva. La strada è corretta"