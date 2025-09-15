Corriere Torino apre lo spazio sportivo con il titolo "Il TrascinaToro", dedicando la copertina a Giovanni Simeone: "Un momento così bello lo aspettavo da tanto tempo". In evidenza anche il tecnico: "Baroni si sente sulla strada giusta", soddisfatto ma prudente: "Dobbiamo crescere, siamo all'inizio". In alto il richiamo al settore giovanile: oggi un altro Roma-Torino, ma in Under 18: "I granata ripartono dalla sfida scudetto".
RASSEGNA STAMPA
La festa all’Olimpico, la firma del Cholitoro: i temi granata sui giornali
La Gazzetta dello Sport celebra il successo con il titolo: "Toro Super. Colpo a Roma". La Rosea sottolinea: "La magia di Simeone lancia i granata. Gasp, primo ko e ora c’è il derby". Nelle pagelle: "Maripan alza il muro, Asllani e Vlasic che spessore", con voto 8 al Torino, a Baroni e a Simeone. Ampio spazio al match winner: "Simeone gioia pura. Il capolavoro del Cholito: Gran partita e che gruppo". Poi il focus sull’allenatore: "Festa Baroni. Una vittoria importante, il Toro ha cambiato marcia".
Tuttosport titola in prima pagina "Cholitoro!" All’interno: "Cholitoro da sballo. Ciao Roma", con grande merito a Baroni per il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-3. Le parole del protagonista: "Gioia Simeone: Sì sono in una grande squadra". E l’omaggio di Ngonge: "Trasmette tanta grinta sia in partita, sia in allenamento. Gli auguro di andare in doppia cifra". Il tecnico conferma l’entusiasmo: "Grinta e passione. Bello il mio Toro!".Nella moviola di Calvarese: "Esagerato il giallo ad Asllani". Le pagelle promuovono: "Ismajli esordio perfetto. Dybala corre, ma a vuoto", con voto 8 a Simeone e 7.5 a Baroni. Chiude il settore giovanile: "Il Toro con Gabellini e Perciun per riscattare il flop di Bergamo".
La Stampa titola: "Il Toro del Cholito", "Tra Dybala e Soulé, esulta Simeone". Decisivo il suo primo gol granata: "Dedicato ai tifosi".L’analisi si concentra poi sull’allenatore: "La rivoluzione di Baroni. Scacco alla Roma in tre mosse", con la chiave tattica nel nuovo modulo.Nell’edizione torinese spazio a Saul Coco: "Cattiveria e capacità di reazione. Coco svela i segreti del nuovo Toro".Un trafiletto richiama la Primavera: "L’U20 di Fioratti ospita il Sassuolo a Orbassano".
