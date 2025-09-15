La festa all’Olimpico, la firma del Cholitoro: i temi granata sui giornali

La Gazzetta dello Sport celebra il successo con il titolo: "Toro Super. Colpo a Roma". La Rosea sottolinea: "La magia di Simeone lancia i granata. Gasp, primo ko e ora c’è il derby". Nelle pagelle: "Maripan alza il muro, Asllani e Vlasic che spessore", con voto 8 al Torino, a Baroni e a Simeone. Ampio spazio al match winner: "Simeone gioia pura. Il capolavoro del Cholito: Gran partita e che gruppo". Poi il focus sull’allenatore: "Festa Baroni. Una vittoria importante, il Toro ha cambiato marcia".

Tuttosport titola in prima pagina "Cholitoro!" All’interno: "Cholitoro da sballo. Ciao Roma", con grande merito a Baroni per il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-3. Le parole del protagonista: "Gioia Simeone: Sì sono in una grande squadra". E l’omaggio di Ngonge: "Trasmette tanta grinta sia in partita, sia in allenamento. Gli auguro di andare in doppia cifra". Il tecnico conferma l’entusiasmo: "Grinta e passione. Bello il mio Toro!".Nella moviola di Calvarese: "Esagerato il giallo ad Asllani". Le pagelle promuovono: "Ismajli esordio perfetto. Dybala corre, ma a vuoto", con voto 8 a Simeone e 7.5 a Baroni. Chiude il settore giovanile: "Il Toro con Gabellini e Perciun per riscattare il flop di Bergamo".