"Ci pensa Kulenovic. Grinta e ambizione Toro, c'è un bomber pronto a stupire. Il croato decisivo a Bologna e contro l'Udinese. Era dietro nelle gerarchie, ora ha spazi importanti". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'ottimo momento di forma di Sandro Kulenovic, diventato una delle risorse più preziose per l'attacco di Ignazio Abate. Il quotidiano analizza la crescita dell'attaccante croato, capace di risultare determinante da subentrato nelle ultime due uscite stagionali e di raggiungere Che Adams in cima alla classifica dei marcatori granata: "Dalle sponde e dai gol pesanti contro Bologna e Udinese fino alle parole nel post-gara: Niente arriva per caso. Arrivato a Torino lo scorso gennaio dalla Dinamo Zagabria con la formula del prestito con diritto di riscatto (pronto a trasformarsi in obbligo in caso di salvezza per quattro milioni complessivi), Kulenovic ha saputo scalare le gerarchie lavorando a testa bassa al Filadelfia sin dal ritiro estivo di Pinzolo". Un'applicazione quotidiana che ha convinto appieno il tecnico Abate, pronto a blindare la stima nei confronti della punta: "Sandro ha la mia massima fiducia — ha spiegato l'allenatore a fine partita —. È un ragazzo di cuore, energico, che lavora tutti i giorni senza mai tirarsi indietro. Ci serve gente così dentro al gruppo. Nonostante un pizzico di fortuna sugli errori dei portieri avversari Skorupski e Okoye, la prontezza, la stazza fisica di 191 centimetri e il gran fiuto del gol rendono Kulenovic un'arma fondamentale per le ambizioni del Toro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.