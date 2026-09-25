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Federico Marchesi
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Fedeltà? Non al Torino. Il dato (VIDEO)

Sull'edizione de La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista all'ex allenatore granata Gianni De Biasi. Il primo tec­nico della pre­si­denza di Urbano Cairo ha espresso convinzione e fiducia nel lavoro di Ignazio Abate, incrociato e allenato da giocatore durante la stagione 2008-2009 sulla panchina granata: "Credo che Igna­zio stia cer­cando di dare un’iden­tità alla squa­dra, di tirar fuori le pro­prie idee di alle­na­tore gio­vane, entu­sia­sta e che cerca di met­tersi in luce. Vuole una squa­dra aggres­siva, capace di gio­care con con­ti­nuità" - afferma De Biasi. Sottolineando la necessità di dar tempo al tecnico campano perché in grado di far bene, poi aggiunge - "Non dico piaz­zarsi tra le prime sei in clas­si­fica, ma tra la set­tima e la nona posi­zione sì". L'ex tecnico del Torino ha detto poi la sua sul nuovo centrocampo granata: "Fitz-Jim mi piace mol­tis­simo. Come non mi dispiace per nulla Bra­ga­nça, un ragazzo un po’ leg­ge­rino ma tec­nico, che sa come gestire la palla. In mezzo al campo biso­gna essere bravi a non but­tarla via e sapere quando andare a ricon­qui­starla, e lui quelle cose le sa fare bene. Man­dra­gora poi è la garan­zia".

La Gazzetta dello Sport

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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