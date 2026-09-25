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Fedeltà? Non al Torino. Il dato (VIDEO)
Sull'edizione de La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista all'ex allenatore granata Gianni De Biasi. Il primo tecnico della presidenza di Urbano Cairo ha espresso convinzione e fiducia nel lavoro di Ignazio Abate, incrociato e allenato da giocatore durante la stagione 2008-2009 sulla panchina granata: "Credo che Ignazio stia cercando di dare un’identità alla squadra, di tirar fuori le proprie idee di allenatore giovane, entusiasta e che cerca di mettersi in luce. Vuole una squadra aggressiva, capace di giocare con continuità" - afferma De Biasi. Sottolineando la necessità di dar tempo al tecnico campano perché in grado di far bene, poi aggiunge - "Non dico piazzarsi tra le prime sei in classifica, ma tra la settima e la nona posizione sì". L'ex tecnico del Torino ha detto poi la sua sul nuovo centrocampo granata: "Fitz-Jim mi piace moltissimo. Come non mi dispiace per nulla Bragança, un ragazzo un po’ leggerino ma tecnico, che sa come gestire la palla. In mezzo al campo bisogna essere bravi a non buttarla via e sapere quando andare a riconquistarla, e lui quelle cose le sa fare bene. Mandragora poi è la garanzia".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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