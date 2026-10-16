Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport c'è un approfondimento legato alla rosa del Torino, definita extralarge e alla sua incidenza nelle prestazioni dei secondi tempi del Toro, nelle quali il Toro va meglio in questo inizio di stagione. Granata che, secondo la Rosea, beneficiano delle scelte del mercato estivo: "Già, perché Ignazio Abate si ritrova tra le mani un organico ricco, e di conseguenza una panchina lunga, la più completa per assortimento e per quantità al Toro degli ultimi campionati, che gli sta già aprendo un ventaglio di opportunità". Il quotidiano poi sottolinea: "E allora, non può certo più essere una casualità se dalla terza giornata di campionato a Firenze, ovvero da quando il mercato estivo ha chiuso i battenti, i granata in tutti i secondi tempi hanno alzato il volume delle giocate chiudendo sempre in maniera arrembante". Un fattore positivo è la condizione fisica, che va di pari passo con una ricca panchina. E Abate lo testimonia da qualche settimana: "Nelle ultime settimane proprio Abate ha spesso evidenziato come la possibilità di avere una panchina così lunga avrebbe sul medio periodo inciso in maniera determinante".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.