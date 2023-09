La Gazzetta dello Sport: “Il ritorno della tecnica e del carattere di Lazaro”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un approfondimento su Valentino Lazaro. La rosea analizza alcuni dati relativi all'esterno del Torino che, complice l'infortunio di Vojvoda, lunedì avrà ottime chance di partire da titolare nella sfida di Salerno. Lo scorso mese di gennaio l'ex Inter si infortunò proprio all'Arechi, una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro che rischiò di mettere in dubbio il suo futuro in granata. Alla fine però Juric e Cairo hanno deciso di scommettere nuovamente sulle qualità di Lazaro che proprio a Salerno avrà l'occasione di rimettere a servizio del Toro le sue qualità principali come dribbling e cross. L'austriaco infatti è il favorito per giocare sulla fascia mancina mentre sull'out opposto dovrebbe esserci spazio per Bellanova.