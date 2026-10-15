"Ilkhan fermo 2-3 settimane. Da oggi si prepara Parma". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni dell'infermeria granata e sui prossimi impegni della squadra di Ignazio Abate all'indomani del successo casalingo contro l'Udinese. Il quotidiano analizza la tegola arrivata a centrocampo durante l'ultimo turno di campionato: "Contro i friulani, Emirhan Ilkhan ha subito una distrazione all'adduttore destro di basso grado, che richiederà due-tre settimane di stop prima del ritorno a disposizione di Abate. Il centrocampista turco era uscito al 32’ della ripresa, dopo essere rimasto in campo soltanto 23 minuti, prima di chiedere il cambio ed essere sostituito da Gineitis. Dopo la giornata di riposo concessa ieri dal tecnico, il lavoro al Filadelfia riprenderà oggi per iniziare a preparare nei dettagli la trasferta di lunedì sera (ore 20.45) a Parma, valida per la settima giornata di Serie A". Infine, un doveroso tributo a una leggenda immortale della storia granata nel giorno del suo anniversario: "Meroni, 59° anniversario: cerimonia di ricordo alle 12. Oggi ricorre la tragica scomparsa della Farfalla Granata. Il Torino FC, in collaborazione con il Circolo Soci Torino FC 1906, ha dato appuntamento per oggi alle ore 12 in corso Re Umberto, di fronte al civico 46. Ad impartire la benedizione sarà Don Gian Luca Carrega per ricordare il poeta del calcio e protagonista assoluto degli Anni Sessanta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.