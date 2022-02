La Gazzetta dello Sport: “Juric applaude il mercato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidani in edicola

E' uno Juric soddisfatto quello comparso ieri nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino. Il tecnico croato, con le sue parole, ha ringraziato il presidente Cairo per la fiducia concessagli ("l mercato mi è piaciuto molto, è stato giusto come idee"), ma ha anche rilasciato dichiarazioni importanti riguardo ai tre nuovi acquisti, (Pellegri, Ricci e Seck), che, nella sua ottica "hanno la prospettiva di diventare giocatori importanti per il futuro del Torino". Queste le impressioni di Juric sui nuovi innesti, riportate nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Pellegri ha una potenzialità enorme. Ricci è un play mega intelligente, si può fare un bel lavoro con lui. Mentre Seck ha qualcosa di importante ancora non espresso che stuzzica".