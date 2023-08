La Gazzetta dello Sport: “Rodriguez carica la squadra, è Capitan Torino”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone le parole di Ricardo Rodriguez, pronunciate al termine della sfida contro il Lens e riportate integralmente in questo nostro articolo. Il numero 13 del Torino spiega quali saranno gli obiettivi e le ambizioni della sua squadra nella prossima stagione: "Dobbiamo crescere ancora, e abbiamo tutte le qualità per alzare l’asticella in diversi aspetti". Il difensore svizzero ha un'ottima reputazione della retroguardia granata che a Lens ha compiuto un gran lavoro ed è riuscita a non subire gol: "Giochiamo insieme ormai da tanti anni, questo si vede e si riflette sul campo. Con Buongiorno, ad esempio, lavoriamo insieme davvero da tanto tempo. Schuurs è arrivato un anno fa, ma si è subito inserito alla grandissima". Rodriguez sarà per il secondo anno di fila il capitano del Toro ed è anche uno dei più esperti nello spogliatoio, proprio per questo Juric e i tifosi si aspettano tanto da lui che con queste parole da leader garantisce il massimo impegno della squadra nella stagione che comincerà a breve.